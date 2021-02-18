Тедеско: «Новый тренер «Спартака»? Могу рекомендовать Хинкеля, он хороший человек»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто мог бы стать новым главным тренером московского клуба.

«Таких разговоров не было. Если бы меня спросили, я всегда рад помочь «Спартаку». Когда работаешь в клубе, безусловно, узнаeшь людей вокруг, знаешь, что люди хотят видеть.

В июне, когда меня не будет здесь, если нужна будет помощь, я помогу. Здесь много хороших специалистов. Понимаю, что такая ситуация произошла впервые, но у нас сохранятся хороший отношения.

Могу рекомендовать Хинкеля (ассистент Тедеско – прим. «Бомбардира»). Он хороший человек и специалист», – цитирует Тедеско «Чемпионат».