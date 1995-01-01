Тедеско: «Новый тренер «Спартака»? Могу рекомендовать Хинкеля, он хороший человек»

Не нужны нам Хинкали, даешь Бердыева! )))
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто мог бы стать новым главным тренером московского клуба.
«Таких разговоров не было. Если бы меня спросили, я всегда рад помочь «Спартаку». Когда работаешь в клубе, безусловно, узнаeшь людей вокруг, знаешь, что люди хотят видеть.
В июне, когда меня не будет здесь, если нужна будет помощь, я помогу. Здесь много хороших специалистов. Понимаю, что такая ситуация произошла впервые, но у нас сохранятся хороший отношения.
Могу рекомендовать Хинкеля (ассистент Тедеско – прим. «Бомбардира»). Он хороший человек и специалист», – цитирует Тедеско «Чемпионат».
- Тедеско летом покинет «Спартак» в связи с истечением контракта.
- Немец возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
- «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 19 туров.