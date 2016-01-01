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    Апелляция «Спартака» на трехматчевую дисквалификацию Тедеско отклонена

    Апелляционный комитет РФС отказал «Спартаку» в сокращении дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско.

    Таким образом, немец пропустит три ближайших матча РПЛ – против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).

    «Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению. Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него», – прокомментировал отклонение апелляции глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    • Тедеско наказали по итогам декабрьского матча с «Сочи» (0:1).
    • Он показывал в сторону скамейки запасных соперника жест, означающий шелест денежных купюр.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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