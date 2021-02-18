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  • Апелляция «Спартака» на трехматчевую дисквалификацию Тедеско отклонена

Апелляция «Спартака» на трехматчевую дисквалификацию Тедеско отклонена

18 февраля 2021, 08:57
10

Апелляционный комитет РФС отказал «Спартаку» в сокращении дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско.

Таким образом, немец пропустит три ближайших матча РПЛ – против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).

«Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению. Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него», – прокомментировал отклонение апелляции глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

  • Тедеско наказали по итогам декабрьского матча с «Сочи» (0:1).
  • Он показывал в сторону скамейки запасных соперника жест, означающий шелест денежных купюр.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (10)
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MikaelBox
1613629679
никогда такого не было и вот опять
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JTherry
1613630093
поборники "правды" (апелляционный комитет РФС) обиделись на правду (жест с шелестом денежных купюр)))
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Hektor 84
1613630454
ПРАВДА глаза режет. Апелляционный комитет своим решением лишь подтвердил правоту Тедеско. Ничего не меняется в нашем футболе.
Ответить
xakep01
1613636719
Ну шо, с чемпионата снимаетесь?
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NewLife
1613637975
)))))))))))))))))))
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Spinorr
1613638031
г-н Фетисов, а не лучше будет для команды, если она будет не биться за тренера, а играть в футбол? Хотя Вам виднее.
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nik55
1613639958
Апелляционный комитет РФС -------на зарплате ГАЗСРЕМА
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zigbert
1613652674
Не нужно было и подавать эту апелляцию. Свою правоту надо доказывать игрой.
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