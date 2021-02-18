Апелляция «Спартака» на трехматчевую дисквалификацию Тедеско отклонена

Апелляционный комитет РФС отказал «Спартаку» в сокращении дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско.

Таким образом, немец пропустит три ближайших матча РПЛ – против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).

«Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению. Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него», – прокомментировал отклонение апелляции глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.