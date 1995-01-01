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    Воспитанник «Краснодара» и второй бомбардир сезона ФНЛ Сперцян будет играть за сборную Армении

    Полузащитник системы «Краснодара» Эдуард Сперцян предпочел выступать за сборную Армении. У игрока два гражданства: российское и армянское.

    «Между Федерацией футбола Армении и Эдуардом Сперцяном достигнута договоренность, согласно которой 20-летний полузащитник пополнит ряды национальной команды и перед мартовскими матчами отборочного цикла чемпионата мира-2022 присоединится к главной команде страны», – сообщила Федерация футбола Армении.

    • Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец города.
    • Игрок идет 2-м в списке бомбардиров сезона ФНЛ.
    • Трансферная стоимость Сперцяна – 650 тысяч евро.

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    Источник: ФФА

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