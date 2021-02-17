Воспитанник «Краснодара» и второй бомбардир сезона ФНЛ Сперцян будет играть за сборную Армении

Полузащитник системы «Краснодара» Эдуард Сперцян предпочел выступать за сборную Армении. У игрока два гражданства: российское и армянское.

«Между Федерацией футбола Армении и Эдуардом Сперцяном достигнута договоренность, согласно которой 20-летний полузащитник пополнит ряды национальной команды и перед мартовскими матчами отборочного цикла чемпионата мира-2022 присоединится к главной команде страны», – сообщила Федерация футбола Армении.