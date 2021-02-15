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    AS: Рамос покинет «Реал»

    Центральный защитник Серхио Рамос проводит последний сезон в составе «Реала».

    Как сообщает AS со ссылкой на журналиста El Chiringuito Жозепа Педрероля, уход капитана из мадридского клуба – это решенный вопрос.

    Ближайшим летом футболист получит статус свободного агента и покинет команду. Переговоры о продлении контракта не дали результата.

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • В текущем сезоне испанец провел 18 матчей, в которых забил три гола и сделал один ассист.
    • Сейчас он восстанавливается после операции на колене.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Venom888 23 минуты назад

      А куда уходит то в итоге?

      А Реал - да, расползается, но видимо так и должно было быть с текущей политикой команды.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10392

      DeStar 44 минуты назад

      короче ясно, реал теперь будет прямо грызться за топ 4

      3
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      ...
      Рейтинг: +11230

      Cules2013 > DeStar 28 минут назад

      зависит от того, кого купят летом. достаточно будет Лапорта и Мбаппе, чтобы команда ожила.

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