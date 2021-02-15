AS: Рамос покинет «Реал»

Центральный защитник Серхио Рамос проводит последний сезон в составе «Реала».
Как сообщает AS со ссылкой на журналиста El Chiringuito Жозепа Педрероля, уход капитана из мадридского клуба – это решенный вопрос.
Ближайшим летом футболист получит статус свободного агента и покинет команду. Переговоры о продлении контракта не дали результата.
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
- В текущем сезоне испанец провел 18 матчей, в которых забил три гола и сделал один ассист.
- Сейчас он восстанавливается после операции на колене.
Источник: AS