AS: Рамос покинет «Реал»

Центральный защитник Серхио Рамос проводит последний сезон в составе «Реала».

Как сообщает AS со ссылкой на журналиста El Chiringuito Жозепа Педрероля, уход капитана из мадридского клуба – это решенный вопрос.

Ближайшим летом футболист получит статус свободного агента и покинет команду. Переговоры о продлении контракта не дали результата.