Отец Черышева – об уходе сына из «Валенсии»: «Пишут одну и ту же ерунду»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг слухи о возможном уходе своего сына из испанского клуба.

«Конечно, они будут писать одну и ту же ерунду. Как писали, так и пишут. Думаю, что это просто для разговоров. Мы разговаривали с Денисом, он переживает за команду, так как она находится в нижней части турнирной таблицы. «Валенсия» должна бороться только за Лигу Европы или Лигу чемпионов.

Сейчас команда переживает не лучшие времена, но думаю, на следующей неделе Денис приступит к тренировкам с командой», – сказал Черышев-старший.