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    Отец Черышева – об уходе сына из «Валенсии»: «Пишут одну и ту же ерунду»

    Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг слухи о возможном уходе своего сына из испанского клуба.

    «Конечно, они будут писать одну и ту же ерунду. Как писали, так и пишут. Думаю, что это просто для разговоров. Мы разговаривали с Денисом, он переживает за команду, так как она находится в нижней части турнирной таблицы. «Валенсия» должна бороться только за Лигу Европы или Лигу чемпионов.

    Сейчас команда переживает не лучшие времена, но думаю, на следующей неделе Денис приступит к тренировкам с командой», – сказал Черышев-старший.

    • В текущем сезоне россиянин сделал два ассиста в 14 матчах.
    • Из-за мышечной травмы Черышев не играет с 24 января.
    • Его контракт с «Валенсией» рассчитан до 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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