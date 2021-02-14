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    Аршавин – о Кокорине: «К нему вылетел массажист, теперь будет повеселее»

    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал тот факт, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провел на скамейке запасных матч против «Сампдории» (1:2).

    «Трудно предугадать, с чем могут быть связаны проблемы Кокорина. Знаю, что к нему вылетел массажист, теперь Саше будет повеселее. Если там есть проблемы со здоровьем, то массажист поможет ему их поправить.

    Если Саша вернется в игровой тонус, то он обязательно поможет «Фиорентине». Кокорин может играть вторым нападающим, даже не нужно менять схему, – сказал Аршавин.

    • Личный массажист Кокорина – Сергей Колесников.
    • «Спартак» обвинял его в травмах игрока.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2021 23:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8159

      Hektor 84 1 час назад

      Кокоша и массажист педики?

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