Аршавин – о Кокорине: «К нему вылетел массажист, теперь будет повеселее»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал тот факт, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провел на скамейке запасных матч против «Сампдории» (1:2).

«Трудно предугадать, с чем могут быть связаны проблемы Кокорина. Знаю, что к нему вылетел массажист, теперь Саше будет повеселее. Если там есть проблемы со здоровьем, то массажист поможет ему их поправить.

Если Саша вернется в игровой тонус, то он обязательно поможет «Фиорентине». Кокорин может играть вторым нападающим, даже не нужно менять схему, – сказал Аршавин.