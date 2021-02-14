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  • Аршавин – о Кокорине: «К нему вылетел массажист, теперь будет повеселее»

Аршавин – о Кокорине: «К нему вылетел массажист, теперь будет повеселее»

14 февраля 2021, 23:01
8

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал тот факт, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провел на скамейке запасных матч против «Сампдории» (1:2).

«Трудно предугадать, с чем могут быть связаны проблемы Кокорина. Знаю, что к нему вылетел массажист, теперь Саше будет повеселее. Если там есть проблемы со здоровьем, то массажист поможет ему их поправить.

Если Саша вернется в игровой тонус, то он обязательно поможет «Фиорентине». Кокорин может играть вторым нападающим, даже не нужно менять схему, – сказал Аршавин.

  • Личный массажист Кокорина – Сергей Колесников.
  • «Спартак» обвинял его в травмах игрока.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Фиорентина Аршавин Андрей Кокорин Александр
Комментарии (8)
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Hektor 84
1613333432
Кокоша и массажист педики?
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Дядя Серёжа
1613351380
К нашим людям массажисты по Италиям не ездят...
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Fusballer
1613362944
Какая трогательная история - фитоняша скучает без массажиста.
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NewLife
1613382394
Что, Мамая послали ?
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raritet
1613383372
уж теперь то он заиграет...
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zigbert
1613412986
Толку от этого массажиста как от козла молока.
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maygli
1613420008
Пупок наверно развязался.
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