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    Журналист Карпов: «Спартак» уволил массажиста Кокорина из-за травм игрока»

    Сергея Колесникова, личного массажиста форварда «Спартака» Александра Кокорина уволили из клуба, сообщил инсайдер Иван Карпов.

    «Массаж — это не просто расслабуха, у него есть строгие показания. Если уставшую мышцу после тяжелой игры дополнительно нагрузить глубоким массажем, это осложнит ее восстановление и способно нанести серьезный вред мышечному волокну. Особенно, если делать это каждый божий день, чем и занимался Колесников. Это приводило к мышечным травмам Кокорина, которые его личный доктор тут же, типа, лечил. Возможно, по ощущениям Саше и становилось лучше, но по факту это лишь усугубляло проблему и приводило все к новым и новым нелепым повреждениям. В клубе разобрались с этим и Колесникова таки уволили из «Спартака». Сам Кокорин, по моим данным, воспринял это ровно — надо значит надо. Также ему рекомендовали не пользоваться услугами приятеля на дому», – рассказал журналист.

    Инсайдер отметил, что клубные врачи давно просили бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова уволить массажиста.

    • В этом сезоне РПЛ Кокорин провел восемь игр, забив два мяча и сделав один ассист.
    • Из-за травм форвард пропустил в чемпионате девять матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3572

      Гавроша 1 час назад

      Всех подряд из спартака выгоняют, стыдно за свинарник!!!

      0
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      Рейтинг: +5201

      nik55 > Гавроша 58 минут назад

      стыдно за бомжей----вонь на всю Европу 1-18

      0
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      Рейтинг: -240

      net zenit1967 > Гавроша 16 минут назад

      стыдно за зенит футбольный и таких бомжеалармопсовых псевдоболел!свой стыд перекладывают на других!

      0
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      Рейтинг: +19273

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Судя по заголовку, Кокорин работал в клубе массажистом. А мы от него голов требовали.)

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