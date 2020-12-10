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  • Журналист Карпов: «Спартак» уволил массажиста Кокорина из-за травм игрока»

Журналист Карпов: «Спартак» уволил массажиста Кокорина из-за травм игрока»

10 декабря 2020, 16:09
17

Сергея Колесникова, личного массажиста форварда «Спартака» Александра Кокорина, уволили из клуба, сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Массаж – это не просто расслабуха, у него есть строгие показания. Если уставшую мышцу после тяжелой игры дополнительно нагрузить глубоким массажем, это осложнит ее восстановление и способно нанести серьезный вред мышечному волокну. Особенно, если делать это каждый божий день, чем и занимался Колесников. Это приводило к мышечным травмам Кокорина, которые его личный доктор тут же, типа, лечил. Возможно, по ощущениям Саше и становилось лучше, но по факту это лишь усугубляло проблему и приводило все к новым и новым нелепым повреждениям.

В клубе разобрались с этим и Колесникова таки уволили из «Спартака». Сам Кокорин, по моим данным, воспринял это ровно – надо значит надо. Также ему рекомендовали не пользоваться услугами приятеля на дому», – рассказал журналист.

Инсайдер отметил, что клубные врачи давно просили бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова уволить массажиста.

  • В этом сезоне РПЛ Кокорин провел восемь игр, забив два мяча и сделав один ассист.
  • Из-за травм форвард пропустил в чемпионате девять матчей.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1607605995
Судя по заголовку, Кокорин работал в клубе массажистом. А мы от него голов требовали.)
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derrik2000
1607611518
Нехило устроился Кокошка в Спартаке: ещё и личного массажиста в команду на работу вместе с ним взяли.
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spam2009
1607613507
Массажист не то массажировал. Он делал массаж ноги, а надо было очка
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Вальдемар IV
1607614210
массаж с окончанием сделал случайно
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Manuilov_M
1607614230
Следующий Кокоша
Ответить
GoLenaStop
1607617928
Кокоша завел нового друга с "выездом? Ха!
Ответить
Из Твери Леха
1607621465
небось спартаковский массажист вместо мышц простаты массировал
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Plyash
1607622606
Просто уволили? А е,бальник отредактировали?
Ответить
Ziklop
1607625792
Кокорин подставил массажиста.
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