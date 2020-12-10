Журналист Карпов: «Спартак» уволил массажиста Кокорина из-за травм игрока»

Сергея Колесникова, личного массажиста форварда «Спартака» Александра Кокорина, уволили из клуба, сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Массаж – это не просто расслабуха, у него есть строгие показания. Если уставшую мышцу после тяжелой игры дополнительно нагрузить глубоким массажем, это осложнит ее восстановление и способно нанести серьезный вред мышечному волокну. Особенно, если делать это каждый божий день, чем и занимался Колесников. Это приводило к мышечным травмам Кокорина, которые его личный доктор тут же, типа, лечил. Возможно, по ощущениям Саше и становилось лучше, но по факту это лишь усугубляло проблему и приводило все к новым и новым нелепым повреждениям.

В клубе разобрались с этим и Колесникова таки уволили из «Спартака». Сам Кокорин, по моим данным, воспринял это ровно – надо значит надо. Также ему рекомендовали не пользоваться услугами приятеля на дому», – рассказал журналист.

Инсайдер отметил, что клубные врачи давно просили бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова уволить массажиста.