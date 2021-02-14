Месси повторил рекорд Хави по количеству матчей за «Барселону» в Примере

Встреча чемпионата Испании против «Алавеса» (5:1) стала для форварда «Барселоны» Лионеля Месси 505-й в Примере за команду. Это рекорд.

Столько же матчей за «Барселону» в чемпионате провел нынешний главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави.

Месси дебютировал в «Барселоне» в 2004 году.

Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».

В текущем сезоне Примеры Месси провел 20 матчей, забил 15 голов, сделал 3 результативные передачи.

Сабалета: «Манчестер Сити» предлагает Месси идеальные условия. Это лучшее место, куда он может перейти»