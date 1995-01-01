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    Месси повторил рекорд Хави по количеству матчей за «Барселону» в Примере

    Встреча чемпионата Испании против «Алавеса» (5:1) стала для форварда «Барселоны» Лионеля Месси 505-й в Примере за команду. Это рекорд.

    Столько же матчей за «Барселону» в чемпионате провел нынешний главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави.

    • Месси дебютировал в «Барселоне» в 2004 году.
    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • В текущем сезоне Примеры Месси провел 20 матчей, забил 15 голов, сделал 3 результативные передачи.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11214

      Cules2013 22 минуты назад

      в таких новостях обязательно должен быть общий рейтинг, иначе смысл теряется.

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