Конте извинился за конфликт с президентом «Ювентуса», который назвал его мудаком

Главный тренер «Интера» Антонио Конте принес извинения за конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. Он случился на неделе во время кубкового матча.
«Я пришел, чтобы принести извинения за неправильную реакцию на оскорбления. Я мог отреагировать иначе, и все закончилось бы более позитивно. Я извлеку урок на будущее.
Я не должен был так отвечать. Игроки, тренеры, президенты должны подавать пример поведения. Реагировать на провокации можно по-другому», – убежден Конте.
- В перерыве встречи Конте показал средний палец руководителю туринского клуба.
- По информации Football Italia, в конце матча Аньелли ответил Конте. Он сказал ему: «Иди к черту и заткнись, мудак».
- Конте работал в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год.
Источник: Football Italia