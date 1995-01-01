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    Конте извинился за конфликт с президентом «Ювентуса», который назвал его мудаком

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте принес извинения за конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. Он случился на неделе во время кубкового матча.

    «Я пришел, чтобы принести извинения за неправильную реакцию на оскорбления. Я мог отреагировать иначе, и все закончилось бы более позитивно. Я извлеку урок на будущее.

    Я не должен был так отвечать. Игроки, тренеры, президенты должны подавать пример поведения. Реагировать на провокации можно по-другому», – убежден Конте.

    • В перерыве встречи Конте показал средний палец руководителю туринского клуба.
    • По информации Football Italia, в конце матча Аньелли ответил Конте. Он сказал ему: «Иди к черту и заткнись, мудак».
    • Конте работал в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8130

      Hektor 84 23 минуты назад

      Так Аньели его и спровоцировал на конфликт своими оскорблениями. Пусть лучше Паратичи прокомментирует инфу отом как он за спиной у Интера пытался подговорить Бариллу на трансфер в Юве. Барилла порядочный человек и отказал кабинентусу.

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