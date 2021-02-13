Конте извинился за конфликт с президентом «Ювентуса», который назвал его мудаком

Главный тренер «Интера» Антонио Конте принес извинения за конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. Он случился на неделе во время кубкового матча.

«Я пришел, чтобы принести извинения за неправильную реакцию на оскорбления. Я мог отреагировать иначе, и все закончилось бы более позитивно. Я извлеку урок на будущее.

Я не должен был так отвечать. Игроки, тренеры, президенты должны подавать пример поведения. Реагировать на провокации можно по-другому», – убежден Конте.