Аньелли – Конте: «Заткнись, мудак»

У главного тренера «Интера» Антонио Конте произошел конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли в матче 1/2 финала Кубка Италии.
В перерыве встречи Конте показал средний палец руководителю туринского клуба.
По информации Football Italia, в конце матча Аньелли ответил Конте. Он сказал ему: «Иди к черту и заткнись, мудак».
- Конте работал в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год.
- «Юве» по сумме двух матчей прошел «Интер» и вышел в финал турнира. Там он встретится с победителем пары «Аталанта» – «Наполи».
Источник: Football Italia