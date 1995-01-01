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    Аньелли – Конте: «Заткнись, мудак»

    У главного тренера «Интера» Антонио Конте произошел конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли в матче 1/2 финала Кубка Италии.

    В перерыве встречи Конте показал средний палец руководителю туринского клуба.

    По информации Football Italia, в конце матча Аньелли ответил Конте. Он сказал ему: «Иди к черту и заткнись, мудак».

    • Конте работал в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год.
    • «Юве» по сумме двух матчей прошел «Интер» и вышел в финал турнира. Там он встретится с победителем пары «Аталанта» – «Наполи».

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +974

      Михаил_Боярский 2 часа назад

      Дааа.. И это недоразумение в парике работало в юве. На него такие надежды возлагали. Еще когда он в мерду пришел меня удивило.))

      0
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      Рейтинг: +1828

      Dizayner 2 часа назад

      не умеет проигрывать чудак на букву м

      1
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      Рейтинг: -1189

      Бoрат 3 часа назад

      Мат запретили в интернете , АУ , бомбардир !!! )))

      2
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      Рейтинг: +5252

      vladik12 > Бoрат 1 час назад

      Это не мат.

      0
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      Рейтинг: +1656

      FRZZ 3 часа назад

      Конте и есть мудак.

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