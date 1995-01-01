Аньелли – Конте: «Заткнись, мудак»

У главного тренера «Интера» Антонио Конте произошел конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли в матче 1/2 финала Кубка Италии.

В перерыве встречи Конте показал средний палец руководителю туринского клуба.

По информации Football Italia, в конце матча Аньелли ответил Конте. Он сказал ему: «Иди к черту и заткнись, мудак».