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    Конте показал средний палец президенту «Ювентуса» Аньелли

    У главного тренера «Интера» Антонио Конте произошел конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли в матче 1/2 финала Кубка Италии.

    В конце первого тайма Конте, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун, где сидели руководители туринского клуба.

    Как пишет Football Italia, этот жест был адресован Аньелли.

    • Конте работал в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год.
    • «Юве» по сумме двух матчей прошел «Интер» и вышел в финал турнира. Там он встретится с победителем пары «Аталанта» – «Наполи».

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44966

      portero 11 минут назад

      Ну... маленькие итальянские разборки.

      0
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      Рейтинг: +974

      Михаил_Боярский 2 часа назад

      Ой, у вас парик отклеился мистер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Dizayner 2 часа назад

      капец что творится))

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    • ...
      Рейтинг: -1189

      Бoрат 3 часа назад

      Ну и нравы там у них , даже хуже чем у нас в Зените . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +1656

      FRZZ 3 часа назад

      Никогда не уважал Конте.

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