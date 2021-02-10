Конте показал средний палец президенту «Ювентуса» Аньелли

У главного тренера «Интера» Антонио Конте произошел конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли в матче 1/2 финала Кубка Италии.

В конце первого тайма Конте, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун, где сидели руководители туринского клуба.

Как пишет Football Italia, этот жест был адресован Аньелли.

Конте работал в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год.

«Юве» по сумме двух матчей прошел «Интер» и вышел в финал турнира. Там он встретится с победителем пары «Аталанта» – «Наполи».