Конте показал средний палец президенту «Ювентуса» Аньелли

Ну... маленькие итальянские разборки.
У главного тренера «Интера» Антонио Конте произошел конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли в матче 1/2 финала Кубка Италии.
В конце первого тайма Конте, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун, где сидели руководители туринского клуба.
Как пишет Football Italia, этот жест был адресован Аньелли.
- Конте работал в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год.
- «Юве» по сумме двух матчей прошел «Интер» и вышел в финал турнира. Там он встретится с победителем пары «Аталанта» – «Наполи».
Il gestaccio di #Conte all’intervallo pic.twitter.com/KPPeDtLTx3— Romeo Agresti (@romeoagresti) February 9, 2021