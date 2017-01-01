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    Главные новости дня. РФС и РПЛ нашли 300 миллионов рублей для «Тамбова», Чепчугов рассказал о попытке суицида и нарушении режима в ЦСКА

    Дриусси – фанатам «Ривер Плейта»: «Мы встретимся снова».

    Чепчугов: «Когда выступал за ЦСКА, мог напиться. Тренеры чувствовали запах, но закрывали глаза».

    «Ростов» выкупил 22-летнего Тугарева у «Локомотива».

    Товарищеский матч. «Зенит» забил сборной Узбекистана четыре безответных мяча.

    Черчесов: «Головину нужно двигаться в сторону клуба из пятерки сильнейших в топ-лигах».

    «Мутко против»: РФС и РПЛ нашли 300 миллионов рублей на финансирование «Тамбова».

    Черчесов: «Миранчуку пора завершать адаптацию в «Аталанте» и начинать давать результат».

    «РБ-Спорт»: Кокорин всю неделю тренировался по индивидуальной программе.

    Чепчугов – о попытке суицида: «Казалось, что я ухожу из жизни. Когда открыл глаза – на них были слезы».

    «СЭ»: Малком пропустит три недели из-за травмы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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