«РБ-Спорт»: Кокорин всю неделю тренировался по индивидуальной программе

Стали известны подробности работы форварда Александра Кокорина на тренировках «Фиорентины».
По информации «РБ-Спорт», всю эту неделю россиянин занимался по индивидуальной программе, разработанной главным тренером Чезаре Пранделли.
Кокорину дозируют нагрузки, чтобы он побыстрее набрал форму, но при этом не травмировался. Именно по этой причине он в среду завершил тренировку досрочно.
- Итальянский клуб купил нападающего у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт с ним подписан до июня 2024 года.
- Кокорин уже дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером» неделю назад.
Источник: «РБ-Спорт»