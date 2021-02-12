«РБ-Спорт»: Кокорин всю неделю тренировался по индивидуальной программе

Стали известны подробности работы форварда Александра Кокорина на тренировках «Фиорентины».

По информации «РБ-Спорт», всю эту неделю россиянин занимался по индивидуальной программе, разработанной главным тренером Чезаре Пранделли.

Кокорину дозируют нагрузки, чтобы он побыстрее набрал форму, но при этом не травмировался. Именно по этой причине он в среду завершил тренировку досрочно.