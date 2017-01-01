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    «СЭ»: Малком пропустит три недели из-за травмы

    Стали известны сроки восстановления вингера «Зенита» Малкома, получившего повреждение колена в товарищеском матче со сборной Иордании.

    По информации «СЭ», бразилец выбыл из строя на срок около трех недель.

    Таким образом, игрок пропустит матч 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом» (20 февраля) и поединок 20-го тура РПЛ против «Ростова» (27 февраля).

    • Малком в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 19 матчах.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2665

      neim 42 минуты назад

      Хорошо хоть не три месяца, так бы все самое интересное и пропустил 😁😁😁.

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      Рейтинг: +1349

      koli4ka 53 минуты назад

      карашо,что три недели-это лучше,чем три месяца,главное чтобы до конца контракта сыграл хотя бы ещё три матча для болельщиков Зенита...

      0
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      Рейтинг: +6935

      Сильвербой 1 час назад

      Топ-игрок...Из двух лет в зените, полтора года на больничном.. Шикарное приобретение!!!

      0
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      Рейтинг: +9808

      paracetamol 1 час назад

      Пусть лечится, все одно толку мало, заменить есть кому.

      0
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      Рейтинг: +45017

      portero 2 часа назад

      Хрусталь совсем не играет, пустое место , за такие бабосы, а кто откаты получил, за этот трансфер???

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      Рейтинг: +24

      fitt 2 часа назад

      classic

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