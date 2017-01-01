«СЭ»: Малком пропустит три недели из-за травмы

Хорошо хоть не три месяца, так бы все самое интересное и пропустил 😁😁😁.
Стали известны сроки восстановления вингера «Зенита» Малкома, получившего повреждение колена в товарищеском матче со сборной Иордании.
По информации «СЭ», бразилец выбыл из строя на срок около трех недель.
Таким образом, игрок пропустит матч 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом» (20 февраля) и поединок 20-го тура РПЛ против «Ростова» (27 февраля).
- Малком в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 19 матчах.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 19 туров.