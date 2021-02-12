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  • Товарищеский матч. «Зенит» забил сборной Узбекистана четыре безответных мяча

Товарищеский матч. «Зенит» забил сборной Узбекистана четыре безответных мяча

12 февраля 2021, 11:38
15

«Зенит» разгромил сборную Узбекистана в заключительном товарищеском матче на сборе в Дубае.

Клуб из Санкт Петербурга забил четыре безответных мяча. Дублем отметился Андрей Мостовой, по голу на свой счет записали Станислав Крапухин и Даниил Шамкин.

«Зенит» завершил зимний тренировочный сбор и в ближайшее время отправится в Санкт-Петербург, где будет готовиться к матчу 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом».

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Узбекистан – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 14; 2:0 – Крапухин, 52; 3:0 – Мостовой, 67; 4:0 – Шамкин, 80.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Узбекистан
Комментарии (15)
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ААМ
1613120011
Совсем разучились узбеки играть в футбол
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portero
1613122418
О.. молодёжь звбивала, только вот с сильными соперникаии пока сложно, надеюсь Семак хоть кого-то ьудет подтягивать к основе...
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NewLife
1613122690
Оторвали узбеков от отделочных работ на одной из местных вилл и предложили сгонять в футбол. Почему Джумшуту и Равшану не дали забить, это ж не честно.
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Hektor 84
1613123346
Сборные Эфиопии и Катара в испуге не знают что делать
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mamba9090909
1613133248
Сборная Узбекистана равна Спартаку. Тех основным составом 3 - 1, этих молодёжным 4 - 0.))
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paracetamol
1613147662
Неплохо, неплохо! И ведь сплошь молодежь забивает, что похвально!
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