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    Товарищеский матч. «Зенит» забил сборной Узбекистана четыре безответных мяча

    «Зенит» разгромил сборную Узбекистана в заключительном товарищеском матче на сборе в Дубае.

    Клуб из Санкт Петербурга забил четыре безответных мяча. Дублем отметился Андрей Мостовой, по голу на свой счет записали Станислав Крапухин и Даниил Шамкин.

    «Зенит» завершил зимний тренировочный сбор и в ближайшее время отправится в Санкт-Петербург, где будет готовиться к матчу 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом».

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Узбекистан – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 14; 2:0 – Крапухин, 52; 3:0 – Мостовой, 67; 4:0 – Шамкин, 80.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2236

      FENIX-SL 14 секунд назад

      могли бы хоть для приличия пропустить
      как никак ребята строили стадион им

      0
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      Рейтинг: +484

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 минуты назад

      нормально молодежь обкатали.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8625

      Литейный4 7 минут назад

      Разделали легко и непринуждённо. Как свиней ежегодно размазывает Зенит. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +7522

      NewLife 8 минут назад

      Оторвали узбеков от отделочных работ на одной из местных вилл и предложили сгонять в футбол. Почему Джумшуту и Равшану не дали забить, это ж не честно.

      1
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      Рейтинг: +45009

      portero 13 минут назад

      О.. молодёжь звбивала, только вот с сильными соперникаии пока сложно, надеюсь Семак хоть кого-то ьудет подтягивать к основе...

      0
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      Рейтинг: +1836

      ААМ 53 минуты назад

      Совсем разучились узбеки играть в футбол

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