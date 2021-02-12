Товарищеский матч. «Зенит» забил сборной Узбекистана четыре безответных мяча

«Зенит» разгромил сборную Узбекистана в заключительном товарищеском матче на сборе в Дубае.

Клуб из Санкт Петербурга забил четыре безответных мяча. Дублем отметился Андрей Мостовой, по голу на свой счет записали Станислав Крапухин и Даниил Шамкин.

«Зенит» завершил зимний тренировочный сбор и в ближайшее время отправится в Санкт-Петербург, где будет готовиться к матчу 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом».

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Узбекистан – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 14; 2:0 – Крапухин, 52; 3:0 – Мостовой, 67; 4:0 – Шамкин, 80.