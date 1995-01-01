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    Кудряшов: «Летом 2019-го разговаривал со «Спартаком». Предложили одни условия, а через два дня – в два раза меньше»

    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал о предложении «Спартака» летом 2019 года.

    – За последние два года тебя ждали в «Спартаке» и ЦСКА, как минимум разговоры об этом ходили.

    – Перед переходом в «Сочи» летом 2019-го разговаривал со «Спартаком». Там был Цорн. Получилось странно: они предложили одни условия, через два дня сказали, что этих условий не будет, а дают в два раза меньшие плюс разные бонусы за количество игр.

    Связываю это с тем, что тогда вел переговоры о продлении с «Истанбулом». После предложения «Спартака» они как раз объявили, что я не продлюсь. Поэтому «Спартак» сразу так сделал. Но я все равно не хотел торопиться, долго искал варианты.

    Несколько раз ходили разговоры про «Краснодар», мы общались с Владимиром Леонидовичем Хашигом, у нас хорошие отношения еще со времен моей аренды. Но разговоры – одно, а конкретики не появилось.

    Они просто думали, звонили, говорили, что, возможно, буду нужен. Я отвечал: «Хорошо, если что, набирайте». В итоге не перезванивали. Не понадобился – нет проблем.

    • Кудряшов провел 23 матча в текущем сезоне турецкой Суперлиги.
    • Трансферная стоимость 33-летнего защитника – 900 тысяч евро.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +177

      Ollegator 1 час назад

      Как хорошему надо было в 4 раза меньше предлагать.

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