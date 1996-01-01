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    Семак: «Никаких предпосылок для моей отставки из «Зенита» нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что не покинет петербургский клуб в ближайшее время.

    «Каждый видит то, что хочет видеть. Перед подписанием контракта ставятся задачи: например, борьба за первое место в РПЛ и попадание в Лигу чемпионов. Тренер вправе согласиться и отказаться от задач или же сказать: «Эти задачи мы выполним, эти – нет, но, чтобы их выполнить, нужны определенные условия». В моем случае было точно так же, поэтому никаких предпосылок к отставке по поставленным задачам нет», – сказал Семак.

    • Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
    • На данный момент команда идет на первом месте в РПЛ.
    • В Лиге чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6245

      САДЫЧОК 13 секунд назад

      Ничего себе НЕТ ?! В Лиге Чемпионов именно тренерский не талант твой проявился !

      0
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      Рейтинг: +630

      Taps 44 минуты назад

      Жадность, некомпетентность, мания величия, блат ...

      2
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      Рейтинг: +44966

      portero 46 минут назад

      Понятно у Семака в контракте не прописано про набор очков в ЛЧ ...
      Сережа один хрен с таким огромным тренерским штабом, совсем не видно тренерской руки... дворовая команда, а ведь не первый месяц у руля, чтоб списать на мало времени....
      Хреновый пока тренер из Богдановича...

      2
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      Рейтинг: +234

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      ну да нет предпосылок. Чудовищный провал в ЛЧ, пройти самую лёгкую группу не могли. Ну ладно может не фартануло, но за ЛЕ можно было зацепится.
      дно физрук а не тренер.

      2
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      Рейтинг: +321

      99-й 2 часа назад

      Если по простому: "Ребята, здесь такие бабки платят шо меня вынесут от сюда только если вперёд ногами"

      2
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      Рейтинг: +8562

      Литейный4 2 часа назад

      Богданыч ещё не всё золото выиграл с Зенитом. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +8080

      Hektor 84 > Литейный4 6 секунд назад

      Ты хотел написать Газпром еще не скупил всё золото! Главное что значки уже заготовил. Видимо в лиге чемпионов задач не ставилось. Ведь он по его словам выполняет только поставленные задачи.

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