Семак: «Никаких предпосылок для моей отставки из «Зенита» нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что не покинет петербургский клуб в ближайшее время.

«Каждый видит то, что хочет видеть. Перед подписанием контракта ставятся задачи: например, борьба за первое место в РПЛ и попадание в Лигу чемпионов. Тренер вправе согласиться и отказаться от задач или же сказать: «Эти задачи мы выполним, эти – нет, но, чтобы их выполнить, нужны определенные условия». В моем случае было точно так же, поэтому никаких предпосылок к отставке по поставленным задачам нет», – сказал Семак.