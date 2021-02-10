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  • Семак: «Никаких предпосылок для моей отставки из «Зенита» нет»

Семак: «Никаких предпосылок для моей отставки из «Зенита» нет»

10 февраля 2021, 10:13
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что не покинет петербургский клуб в ближайшее время.

«Каждый видит то, что хочет видеть. Перед подписанием контракта ставятся задачи: например, борьба за первое место в РПЛ и попадание в Лигу чемпионов. Тренер вправе согласиться и отказаться от задач или же сказать: «Эти задачи мы выполним, эти – нет, но, чтобы их выполнить, нужны определенные условия». В моем случае было точно так же, поэтому никаких предпосылок к отставке по поставленным задачам нет», – сказал Семак.

  • Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
  • На данный момент команда идет на первом месте в РПЛ.
  • В Лиге чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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99-й
1612943228
Если по простому: "Ребята, здесь такие бабки платят шо меня вынесут от сюда только если вперёд ногами"
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Жорик кекс обжорик
1612945965
ну да нет предпосылок. Чудовищный провал в ЛЧ, пройти самую лёгкую группу не могли. Ну ладно может не фартануло, но за ЛЕ можно было зацепится. дно физрук а не тренер.
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portero
1612949206
Понятно у Семака в контракте не прописано про набор очков в ЛЧ ... Сережа один хрен с таким огромным тренерским штабом, совсем не видно тренерской руки... дворовая команда, а ведь не первый месяц у руля, чтоб списать на мало времени.... Хреновый пока тренер из Богдановича...
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Taps
1612949285
Жадность, некомпетентность, мания величия, блат ...
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САДЫЧОК
1612951969
Ничего себе НЕТ ?! В Лиге Чемпионов именно тренерский не талант твой проявился !
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vladimir-7
1612955715
Семак с Зенитом выполнили поставленные задачи, а поэтому, какие могут быть предпосылки его снятия с поста или расформирования команды. Команда привезла 40 млн евро, участвуя в ЛЧ и золото РПЛ.
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Павелий
1612960988
Предпосылок нет, а вот фактов и объективных причин - вагон. В том числе благодаря Семаку Зенит - практически самая неуважаемая команда России (после ФК Сочи = Зенит-3).
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