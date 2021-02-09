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    IFFHS: Ромарио – лучший бомбардир в истории на клубном уровне. Роналду отстает на 28 голов

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших бомбардиров в истории на клубном уровне.

    Больше всех на клубном уровне забил бразилец Ромарио – на счету экс-игрока «Барселоны» 689 голов. Бывший футболист «Сантоса» Пеле – второй с 684 мячами.

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в скором времени может побить рекорд Ромарио. Португальцу достаточно забить 29 голов за туринский клуб, чтобы обойти бразильца.

    Из действующих футболистов в топ-5 также вошел форвард «Барселоны» Лионель Месси. На его счету 651 гол – на десять меньше, чем у Роналду.

    Топ-10 лучших бомбардиров в истории на клубном уровне:

    1. Ромарио (Бразилия) – 689 голов;

    2. Пеле (Бразилия) – 684;

    3. Криштиану Роналду (Португалия) – 661;

    4. Йозеф Бицан (Чехия) – 656;

    5. Лионель Месси (Аргентина) – 651;

    6. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 645;

    7. Джимми Джонс (Северная Ирландия) – 635;

    8. Джо Бэмбрик (Северная Ирландия) – 593;

    9. Эйсебио (Португалия) – 581;

    10. Герд Мюллер (Германия) – 566.

    • Роналду – лучший бомбардир в истории футбола.

    IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий

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    Источник: IFFHS

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    09.02.2021 22:48
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +62

      baltica 2 часа назад

      А Златан в курсе?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2113

      Fusballer 2 часа назад

      И тут Дзюбы нет. Странно.

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