IFFHS: Ромарио – лучший бомбардир в истории на клубном уровне. Роналду отстает на 28 голов

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших бомбардиров в истории на клубном уровне.

Больше всех на клубном уровне забил бразилец Ромарио – на счету экс-игрока «Барселоны» 689 голов. Бывший футболист «Сантоса» Пеле – второй с 684 мячами.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в скором времени может побить рекорд Ромарио. Португальцу достаточно забить 29 голов за туринский клуб, чтобы обойти бразильца.

Из действующих футболистов в топ-5 также вошел форвард «Барселоны» Лионель Месси. На его счету 651 гол – на десять меньше, чем у Роналду.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории на клубном уровне:

1. Ромарио (Бразилия) – 689 голов;

2. Пеле (Бразилия) – 684;

3. Криштиану Роналду (Португалия) – 661;

4. Йозеф Бицан (Чехия) – 656;

5. Лионель Месси (Аргентина) – 651;

6. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 645;

7. Джимми Джонс (Северная Ирландия) – 635;

8. Джо Бэмбрик (Северная Ирландия) – 593;

9. Эйсебио (Португалия) – 581;

10. Герд Мюллер (Германия) – 566.

Роналду – лучший бомбардир в истории футбола.

IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий