IFFHS: Ромарио – лучший бомбардир в истории на клубном уровне. Роналду отстает на 28 голов

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших бомбардиров в истории на клубном уровне.
Больше всех на клубном уровне забил бразилец Ромарио – на счету экс-игрока «Барселоны» 689 голов. Бывший футболист «Сантоса» Пеле – второй с 684 мячами.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в скором времени может побить рекорд Ромарио. Португальцу достаточно забить 29 голов за туринский клуб, чтобы обойти бразильца.
Из действующих футболистов в топ-5 также вошел форвард «Барселоны» Лионель Месси. На его счету 651 гол – на десять меньше, чем у Роналду.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории на клубном уровне:
1. Ромарио (Бразилия) – 689 голов;
2. Пеле (Бразилия) – 684;
3. Криштиану Роналду (Португалия) – 661;
4. Йозеф Бицан (Чехия) – 656;
5. Лионель Месси (Аргентина) – 651;
6. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 645;
7. Джимми Джонс (Северная Ирландия) – 635;
8. Джо Бэмбрик (Северная Ирландия) – 593;
9. Эйсебио (Португалия) – 581;
10. Герд Мюллер (Германия) – 566.
- Роналду – лучший бомбардир в истории футбола.
IFFHS: Месси – лучший футболист десятилетия. Роналду – второй, Иньеста – третий