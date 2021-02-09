Metaratings: «Спартак» не отпустил Селихова в аренду в АЕК

Вратарь «Спартака» Александр Селихов мог продолжить карьеру в чемпионате Греции.

По информации Metaratings, в январе АЕК направил запрос «Спартак» по аренде 26-летнего голкипера до конца сезона с опцией выкупа.

Спортивный директор москвичей Дмитрий Попов выступил против сделки. Руководство «Спартака» считает, что в клубе должны быть два сильных вратаря.