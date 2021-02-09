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    Понсе – о штрафах в «Спартаке»: «Одна минута опоздания стоит 100 евро. Я пару раз попадался»

    Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, за счет чего Доменико Тедеско поддерживает дисциплину в команде.

    — Немецкие тренеры — это всегда повышенная дисциплина. В чем она проявляется у Тедеско?

    — Он всегда очень четко объясняет, что ему от нас нужно. Сначала в теории, потом на тренировках. И каждый раз, когда что-то идет не так, Доменико останавливает занятие и объясняет снова, а мы продолжаем отрабатывать до тех пор, пока не получится так, как было задумано изначально.

    Еще одна особенность — штрафы. Например, за опоздание. Даже если не увидел сообщение в чате об изменении в расписании — платишь. Одна минута стоит 100 евро. Я пару раз попадался.

    — Есть ли штрафы за лишний вес?

    — Нет, потому что таких проблем в команде просто не существует. Конечно, в отпуске можно позволить себе лишнего, но после этого ты приезжаешь на сбор и тренируешься три раза в день. В таком графике просто нереально остаться с лишним весом.

    • В 19 матчах нынешнего сезона Понсе забил девять мячей.
    • Контракт аргентинца со «Спартаком» истекает летом 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26511

      oyabun 1 час назад

      "Хватит говорить ерунду! Где Промес!?"

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