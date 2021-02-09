Понсе – о штрафах в «Спартаке»: «Одна минута опоздания стоит 100 евро. Я пару раз попадался»

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, за счет чего Доменико Тедеско поддерживает дисциплину в команде.

— Немецкие тренеры — это всегда повышенная дисциплина. В чем она проявляется у Тедеско?

— Он всегда очень четко объясняет, что ему от нас нужно. Сначала в теории, потом на тренировках. И каждый раз, когда что-то идет не так, Доменико останавливает занятие и объясняет снова, а мы продолжаем отрабатывать до тех пор, пока не получится так, как было задумано изначально.

Еще одна особенность — штрафы. Например, за опоздание. Даже если не увидел сообщение в чате об изменении в расписании — платишь. Одна минута стоит 100 евро. Я пару раз попадался.

— Есть ли штрафы за лишний вес?

— Нет, потому что таких проблем в команде просто не существует. Конечно, в отпуске можно позволить себе лишнего, но после этого ты приезжаешь на сбор и тренируешься три раза в день. В таком графике просто нереально остаться с лишним весом.