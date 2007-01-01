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    Тедеско: «Могу представить, что вернусь в «Спартак», если этого захотят клуб и болельщики»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не исключает, что вернется в клуб. Он покинет его летом в связи с истечением контракта.

    «Знаю, что достиг бы в «Спартаке» успеха. Вижу развитие команды, ребята голодны до побед. Они ради меня готовы пойти в огонь, а я – ради них. Но есть такая философия, что если в жизни ты чист, то тебе все это вернется.

    Никто не знает, что случится в будущем, после окончания пандемии. Люблю Москву и особенно «Спартак». Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики. Рад, что всегда могу пожать руку ребятам, с которыми работал, и честно посмотреть им в глаза. С удовольствием увидимся снова. Иногда проблем и неприятностей нельзя избежать, но всегда важно оставаться честным», – сказал Тедеско.

    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ после 19 туров.
    • СМИ сообщали, что к Тедеско есть интерес в Бундеслиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7399

      NewLife 1 час назад

      Вернется, когдп ксенофобы исчезнут из российского футбола и ТВ.

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