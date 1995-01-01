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    Григорий Иванов: «Давно говорил Погребняку, чтобы он закончил, а он все играет и играет»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поучаствовал в рубрике ютуб-канала «Коммент.Шоу», которая называется «Лига плохих футбольных шуток». Там коснулись темы форварда Павла Погребняка.

    – Сколько еще отыграет Павел Погребняк? – спросили Иванова.

    – Я давно ему говорил, чтобы он закончил, а он все играет и играет, – сказал президент.

    – Если официальные запчасти ставить, то еще три года, а если китайские, то год, – гласит шутка ведущих.

    • 37-летний Погребняк провел в сезоне РПЛ за «Урал» 8 матчей, забил гол.
    • Игрок брал Кубок УЕФА с «Зенитом».
    • Погребняк выступает в профессиональном футболе с 2003 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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