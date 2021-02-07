Григорий Иванов: «Давно говорил Погребняку, чтобы он закончил, а он все играет и играет»

Президент «Урала» Григорий Иванов поучаствовал в рубрике ютуб-канала «Коммент.Шоу», которая называется «Лига плохих футбольных шуток». Там коснулись темы форварда Павла Погребняка.

– Сколько еще отыграет Павел Погребняк? – спросили Иванова.

– Я давно ему говорил, чтобы он закончил, а он все играет и играет, – сказал президент.

– Если официальные запчасти ставить, то еще три года, а если китайские, то год, – гласит шутка ведущих.