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    Федун отказался комментировать решение Тедеско уйти из «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун ушел от ответа на вопрос об отказе главного тренера команды Доменико Тедеско продлевать контракт.

    – Как прокомментируете неожиданное решение тренера, который решил покинуть клуб по окончании контракта весной?

    – Не комментирую

    • Тедеско объявил о решении уйти из клуба в декабре после поражения от «Зенита» (1:3).
    • Немец возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • Москвичи занимают третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15177

      vladimir-7 27 минут назад

      После поражения от Динамо Тедеско подтвердит свой отъезд.

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      Ответить
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      Рейтинг: +25654

      VVM1964 1 час назад

      Пока никто , никуда не уходит , подождем ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1085

      FROL001 1 час назад

      А чего комментировать? Ссаными тряпку погонит как всех предыдущих. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5601

      "supermax" 2 часа назад

      для подобного рода комментариев есть алярма и ее собака))

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