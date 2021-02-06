Федун отказался комментировать решение Тедеско уйти из «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ушел от ответа на вопрос об отказе главного тренера команды Доменико Тедеско продлевать контракт.

– Как прокомментируете неожиданное решение тренера, который решил покинуть клуб по окончании контракта весной?

– Не комментирую

Тедеско объявил о решении уйти из клуба в декабре после поражения от «Зенита» (1:3).

Немец возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.

Москвичи занимают третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

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