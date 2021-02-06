Федун отказался комментировать решение Тедеско уйти из «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ушел от ответа на вопрос об отказе главного тренера команды Доменико Тедеско продлевать контракт.
– Как прокомментируете неожиданное решение тренера, который решил покинуть клуб по окончании контракта весной?
– Не комментирую
- Тедеско объявил о решении уйти из клуба в декабре после поражения от «Зенита» (1:3).
- Немец возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
- Москвичи занимают третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
Федун – о возвращении Промеса: «Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение»
Источник: «Спорт-Экспресс»