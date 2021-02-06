Федун – о возвращении Промеса: «Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ход переговоров о возвращении в московский клуб вингера «Аякса» Квинси Промеса.

«Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло», – сказал Федун.

Ранее сообщалось, что переговоры о переходе голландца приостановлены. «Спартак» хочет застраховать траты на трансфер из-за уголовного дела игрока, а «Аякс» требует безусловность выплат.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

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