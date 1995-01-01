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    Федун – о возвращении Промеса: «Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ход переговоров о возвращении в московский клуб вингера «Аякса» Квинси Промеса.

    «Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло», – сказал Федун.

    Ранее сообщалось, что переговоры о переходе голландца приостановлены. «Спартак» хочет застраховать траты на трансфер из-за уголовного дела игрока, а «Аякс» требует безусловность выплат.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +750

      FaTeK1945ru 6 минут назад

      ...прямо как Путин сказал Трампу.Плагиат.

      0
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      Рейтинг: +3586

      solodealer 13 минут назад

      ...а что там за уголовное дело...? Кто знает?

      0
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