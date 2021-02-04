«Спартак»: переговоры по аренде Промеса приостановлены. «Аякс» требует безусловность выплат

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о процессе переговоров между московским клубом и «Аяксом» по аренде полузащитника Квинси Промеса.
Сообщалось, что «Спартак» хочет застраховать траты на голландца из-за его уголовного дела
– «Аякс» требует безусловность выплат при любом решении суда.
– То есть, трансфер задерживается из-за суда, и вы хотите хеджировать риски?
– Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Потому что если футболист не сможет исполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью.
– «Аякс» пока не идет на это?
– Разговариваем, предлагаем различные варианты, но пока – нет.
– А есть какой-то дедлайн?
– Мы куда-то спешим? Подождем, возобновим переговоры. Пока в паузе.
– С футболистом все согласовано?
– Финансовую сторону согласовали, да.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.