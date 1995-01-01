Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    «Спартак»: переговоры по аренде Промеса приостановлены. «Аякс» требует безусловность выплат

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о процессе переговоров между московским клубом и «Аяксом» по аренде полузащитника Квинси Промеса.

    Сообщалось, что «Спартак» хочет застраховать траты на голландца из-за его уголовного дела

    – «Аякс» требует безусловность выплат при любом решении суда.

    – То есть, трансфер задерживается из-за суда, и вы хотите хеджировать риски?

    – Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Потому что если футболист не сможет исполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью.

    – «Аякс» пока не идет на это?

    – Разговариваем, предлагаем различные варианты, но пока – нет.

    – А есть какой-то дедлайн?

    – Мы куда-то спешим? Подождем, возобновим переговоры. Пока в паузе.

    – С футболистом все согласовано?

    – Финансовую сторону согласовали, да.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8499

      Литейный4 3 минуты назад

      А вообще-то стыдно за свиней. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8499

      Литейный4 3 минуты назад

      Что не трансфер у свиней, то умора. Уголовник губошлёп Свинси Промяс ещё один претендент кинуть свиней. Гыгыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82369
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru