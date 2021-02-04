«Спартак»: переговоры по аренде Промеса приостановлены. «Аякс» требует безусловность выплат

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о процессе переговоров между московским клубом и «Аяксом» по аренде полузащитника Квинси Промеса.

Сообщалось, что «Спартак» хочет застраховать траты на голландца из-за его уголовного дела

– «Аякс» требует безусловность выплат при любом решении суда.

– То есть, трансфер задерживается из-за суда, и вы хотите хеджировать риски?

– Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Потому что если футболист не сможет исполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью.

– «Аякс» пока не идет на это?

– Разговариваем, предлагаем различные варианты, но пока – нет.

– А есть какой-то дедлайн?

– Мы куда-то спешим? Подождем, возобновим переговоры. Пока в паузе.

– С футболистом все согласовано?

– Финансовую сторону согласовали, да.