Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак»: переговоры по аренде Промеса приостановлены. «Аякс» требует безусловность выплат

«Спартак»: переговоры по аренде Промеса приостановлены. «Аякс» требует безусловность выплат

4 февраля 2021, 14:58
40

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о процессе переговоров между московским клубом и «Аяксом» по аренде полузащитника Квинси Промеса.

Сообщалось, что «Спартак» хочет застраховать траты на голландца из-за его уголовного дела

– «Аякс» требует безусловность выплат при любом решении суда.

– То есть, трансфер задерживается из-за суда, и вы хотите хеджировать риски?

– Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Потому что если футболист не сможет исполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью.

– «Аякс» пока не идет на это?

– Разговариваем, предлагаем различные варианты, но пока – нет.

– А есть какой-то дедлайн?

– Мы куда-то спешим? Подождем, возобновим переговоры. Пока в паузе.

– С футболистом все согласовано?

– Финансовую сторону согласовали, да.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
  • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1612441215
Аякс не дурак, сначала все деньги и забирайте Промеса и е**тесь с ним как хотите, а у Аякса чтобы голова не болела ни от судов, ни от тюрьмы. У них, как в аптеке — купленный товар обмену и возврату не подлежит.
Ответить
Боцман59rus
1612441292
Все что он смог дать Спартаку, он дал, время ушло. Попытка его подписать, показывает импотентгость всего селекционного отдела и Попова в частности, живущего вчерашним днём. Вывод: зарплату получают зря, все на выход, а Попова после первого увольнения нельзя было и на пушечный выстрел подпускать к Тарасовке
Ответить
ivany4
1612441614
Оказывается, если грамотно и вдумчиво вести переговоры по трансферу, то не все так просто и гладко. Наконец-то думать начали.))
Ответить
derrik2000
1612441996
Ерунда какая-то. Со слов этого Мележикова, по крайней мере. Получается, что "Аякс" хочет, как сейчас говорят, "развести Спартак на 500 000 евро" сразу и потом, после приговора суда, его, соколика чёрненького, ещё и выкупить за 9 миллионов евро, а там хоть трава не расти? DD Да и вообще, отличной работой селекционной службы и руководства клуба эту эпопею с Промесом не назовёшь. Даже если бы и не было этой истории с судом. Приедет ДОИГРЫВАТЬ ЗАЖРАВШИЙСЯ и уже не первой свежести футболёр, воспоминаниями о котором 4-5-летней давности до сих пор живут в Спартаке. Ну, может быть, сыграет несколько матчей "на бис", а потом будет тем же Промесом, как последний сезон в Спартаке ранее. ЗАЧЕМ ОН СЕЙЧАС НУЖЕН В СПАРТАКЕ??? Ладно. Не мои деньги Федун и Ко тратит. Да и свои тратит да-а-а-алеко не последние. Пусть тратит, если хочет.
Ответить
zigbert
1612442635
Как говорится :"Есть определенные нюансы". Они то и могут завести переговоры в тупик.
Ответить
vladimir-7
1612443095
Промес Федуну: " Ну купите меня"
Ответить
JTherry
1612443995
если по трансферу Промеса такие сложные переговоры, почему бы не подстраховаться и параллельно не вести переговоры с другим, более "свежим" и молодым кандидатом? или тут, как с Дюковым - единственный "кандидат" выбран Федуном единогласно?)
Ответить
B.G.
1612448546
Послать аякс нафуй
Ответить
oyabun
1612450701
Я всё понимаю, это НАШ Промес и даже сейчас он будет лучше очень многих. Но неужели на нем свет клином сошелся? Это единственный футболист в мире, который подходит Спартаку? Странная узколобость селекционеров Спартака.
Ответить
portero
1612455416
Хитрые голландцы хотят место в тюрьме продать....
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+