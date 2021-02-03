«СЭ»: «Спартак» хочет застраховать траты на Промеса из-за его уголовного дела

«Спартак» и «Аякс» изменили финансовые условия сделки по аренде полузащитника Квинси Промеса.

По информации «СЭ», «Спартак» хочет застраховать траты на Промеса на случай, если у него возникнут проблемы с законом.

13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения члену семьи. Спустя два дня голландца выпустили на свободу, но он по-прежнему остается подозреваемым по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Промес подозревается в нападении с ножом (и отсидел три дня в изоляторе), но может вернуться в «Спартак». Нужен?