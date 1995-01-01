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    «СЭ»: «Спартак» хочет застраховать траты на Промеса из-за его уголовного дела

    «Спартак» и «Аякс» изменили финансовые условия сделки по аренде полузащитника Квинси Промеса.

    По информации «СЭ», «Спартак» хочет застраховать траты на Промеса на случай, если у него возникнут проблемы с законом.

    13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения члену семьи. Спустя два дня голландца выпустили на свободу, но он по-прежнему остается подозреваемым по уголовному делу.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    Промес подозревается в нападении с ножом (и отсидел три дня в изоляторе), но может вернуться в «Спартак». Нужен?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии14
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      Рейтинг: +19945

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Как-то тут всё неоднозначно. В общем страхуй - не страхуй всё-равно получишь... дырку от бублика!

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      Рейтинг: +5652

      Puddle 11 минут назад

      Ой, будем смеяться, когда после страхового случая, хрякам ничего не возместят, т.к. Федаун невнимательно прочитает договор! Гы-гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +158

      Dob13 > Puddle 1 минуту назад

      Почему почти под каждой новостью, я вижу твои комментарии?

      0
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      Рейтинг: +2035

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Одного зека кое - как сбагрили, нового берут.

      1
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      Рейтинг: +15117

      vladimir-7 1 час назад

      Ну, наконец-то, поумнели, а то выбирают себе бывших наркоманов и уголовников и не страхуются. Промес намекнул, что может придти к
      цели, но другим путем, имея ввиду, путь через зону.

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      Рейтинг: +22937

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Вы ему напильник в батоне передайте ( если чё ) или конвоиров подкупите ( чтобы бдительность притупили ) .

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      Рейтинг: +25577

      VVM1964 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Да вы батенька юморист или любитель "валять дурака" ?

      0
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      Рейтинг: +22937

      пьяныйхоровод > VVM1964 1 час назад

      Я гражданин РФ .

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      Рейтинг: +25577

      VVM1964 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Да ладно ... )

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      Рейтинг: +22937

      пьяныйхоровод > VVM1964 58 минут назад

      Прохладно .

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      Рейтинг: +25577

      VVM1964 > пьяныйхоровод 46 минут назад

      Что так ? - 2 раза по 100 и потеплеет )))

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      Рейтинг: +22937

      пьяныйхоровод > VVM1964 35 минут назад

      Валяй , я - пас .

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      Рейтинг: -451

      литлбой77 > пьяныйхоровод 26 минут назад

      не заметно!все делаешь ,что бы им не быть!одни гадости!

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      Рейтинг: +5652

      Puddle > литлбой77 5 минут назад

      Опять глупое рыло высунулось и сопит в две дырочки! Иди, поиграй в покемонов, попускай мыльные пузыри! гы-гы-гы

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