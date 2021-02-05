«Хватит показывать ерунду, где Промес?» Джикия – о голе с отрицательного угла

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оставил комментарий под постом со своим голом на тренировке клуба. Он попросил вернуть в команду полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

«Хватит показывать ерунду, где Промес?» – написал Джикия в комментариях к видео в инстаграме «Спартака».

Вчера, 4 февраля, управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что переговоры по аренде Промеса приостановлены. «Аякс» не соглашается на условия «Спартака», который хочет застраховать траты на голландца из-за его уголовного дела.

Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Джикия забил с отрицательного угла внешней стороной стопы на тренировке «Спартака»