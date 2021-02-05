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    «Хватит показывать ерунду, где Промес?» Джикия – о голе с отрицательного угла

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия оставил комментарий под постом со своим голом на тренировке клуба. Он попросил вернуть в команду полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

    «Хватит показывать ерунду, где Промес?» – написал Джикия в комментариях к видео в инстаграме «Спартака».

    Вчера, 4 февраля, управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что переговоры по аренде Промеса приостановлены. «Аякс» не соглашается на условия «Спартака», который хочет застраховать траты на голландца из-за его уголовного дела.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует хавбека за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов.
    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

    Джикия забил с отрицательного угла внешней стороной стопы на тренировке «Спартака»

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    Источник: инстаграм «Спартака»

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    05.02.2021 22:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1867

      Валерий2705 41 минуту назад

      В защите от этого ты лучше не начнёшь играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20000

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вот с Промесом сейчас как раз какая-то ерунда происходит.(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5918

      Puddle 1 час назад

      А Джикия не боится, что Промезулус порежет его на шашлык? Гы-гы-гы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7376

      NewLife > Puddle 1 час назад

      Слышал от собачников, что пудели - самая глупая порода. Ты все время подтверждаешь, что они правы.

      5
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      Рейтинг: +1807

      Aston > NewLife 29 минут назад

      А ты у шлюбы спроси,у вас их теперь целое стадо,или вы Там от передергиваний совсем отупели?)))

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