Джикия забил с отрицательного угла внешней стороной стопы на тренировке «Спартака»

" Замечательно , но кирпич не может дать сдачи " ( хф Кровавый спорт) - почему то вспомнилось )))
Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, на котором защитник Георгий Джикия забил гол внешней стороной стопы с отрицательного угла.
«Мастерский удар от кэпа!» – подписал видео твиттер «Спартака».
- «Спартак» проводит зимний сбор в Дубае.
- Завтра, 6 февраля, московский клуб сыграет с солигорским «Шахтером». Начало встречи – в 15:00 по Москве.
Мастерский удар от кэпа! #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/zdsR1GZOnL— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 5, 2021
«Хватит показывать ерунду, где Промес?» Джикия – о голе с отрицательного угла