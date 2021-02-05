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    Джикия забил с отрицательного угла внешней стороной стопы на тренировке «Спартака»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, на котором защитник Георгий Джикия забил гол внешней стороной стопы с отрицательного угла.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    05.02.2021 22:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +25642

      VVM1964 1 час назад

      " Замечательно , но кирпич не может дать сдачи " ( хф Кровавый спорт) - почему то вспомнилось )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8951

      alex1951 1 час назад

      На тренировке - это не на игре...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5918

      Puddle 1 час назад

      Хряки уже обписались от счасться?

      3
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      Рейтинг: +1807

      Aston > Puddle 28 минут назад

      Не описались,а обоссали синего пуделя

      1
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