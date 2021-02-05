Джикия забил с отрицательного угла внешней стороной стопы на тренировке «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, на котором защитник Георгий Джикия забил гол внешней стороной стопы с отрицательного угла.
«Мастерский удар от кэпа!» – подписал видео твиттер «Спартака».
- «Спартак» проводит зимний сбор в Дубае.
- Завтра, 6 февраля, московский клуб сыграет с солигорским «Шахтером». Начало встречи – в 15:00 по Москве.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
«Хватит показывать ерунду, где Промес?» Джикия – о голе с отрицательного угла
Источник: твиттер «Спартака»