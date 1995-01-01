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    Кавазашвили – о психическом расстройстве Бубнова: «Я говорю правду, епта. Неужели Сашу нельзя было вылечить? Положить в больницу, санаторий»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили вновь сказал, что у Александра Бубнова есть психическое расстройство. Кавазашвили не понимает, почему не было предоставлено вовремя лечение.

    «Саша был настоящим другом. Он для меня им и остался. Вдруг он в таком состоянии...

    Неужели его нельзя было вылечить? Положить в санаторий, больницу. Я думаю, на него воздействовало ведение программы с аналитикой по матчам. Я ему говорил: «Саша, когда делаешь анализы матчей, ты конкретно людей не оскорбляй. Ты просто делай замечания, какие были недостатки».

    Потом он книгу выпустил вместе с Константином Клещевым. Я прочитал – у меня волосы дыбом встали. Он там всех спартаковских футболистов выставляет пьяницами, продавцами игр.

    Я друг Бубнова, но не знаю, что с ним. Все скрывают, что у него расстройство психическое. Когда у кого проблемы с сердцем, я сразу связываю с кардиохирургом Лео Бокерией, делают операцию. Все делали бесплатно.

    Были разные реакции на мои слова о расстройстве Бубнова. Кто-то говорил: «Как не стыдно Анзору выносить данный вопрос, ему надо было промолчать». Ну я всегда правду говорю, епта. Я никогда не боялся говорить правду», – заверил Кавазашвили.

    • Больше всего матчей в карьере Бубнов провел за «Динамо» (1974-1982 годы).
    • На счету защитника 34 матча и гол за сборную СССР.
    • Бубнов трижды брал чемпионат СССР.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +546

      Rabinovi_ch 40 минут назад

      https://www.youtube.com/watch?v=E-EZtz4EeZw

      Вот что с Бубновым. Всё у него хорошо, просто послал всех на...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6874

      Сильвербой 1 час назад

      О своем психологическом состоянии позаботься!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13261

      alarm 2 часа назад

      так бубнов правду же бубнит про тарасофских алкашей. тот же глушаков с самогоном.

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