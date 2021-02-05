Кавазашвили – о психическом расстройстве Бубнова: «Я говорю правду, епта. Неужели Сашу нельзя было вылечить? Положить в больницу, санаторий»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили вновь сказал, что у Александра Бубнова есть психическое расстройство. Кавазашвили не понимает, почему не было предоставлено вовремя лечение.

«Саша был настоящим другом. Он для меня им и остался. Вдруг он в таком состоянии...

Неужели его нельзя было вылечить? Положить в санаторий, больницу. Я думаю, на него воздействовало ведение программы с аналитикой по матчам. Я ему говорил: «Саша, когда делаешь анализы матчей, ты конкретно людей не оскорбляй. Ты просто делай замечания, какие были недостатки».

Потом он книгу выпустил вместе с Константином Клещевым. Я прочитал – у меня волосы дыбом встали. Он там всех спартаковских футболистов выставляет пьяницами, продавцами игр.

Я друг Бубнова, но не знаю, что с ним. Все скрывают, что у него расстройство психическое. Когда у кого проблемы с сердцем, я сразу связываю с кардиохирургом Лео Бокерией, делают операцию. Все делали бесплатно.

Были разные реакции на мои слова о расстройстве Бубнова. Кто-то говорил: «Как не стыдно Анзору выносить данный вопрос, ему надо было промолчать». Ну я всегда правду говорю, епта. Я никогда не боялся говорить правду», – заверил Кавазашвили.