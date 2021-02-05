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  • Кавазашвили – о психическом расстройстве Бубнова: «Я говорю правду, епта. Неужели Сашу нельзя было вылечить? Положить в больницу, санаторий»

Кавазашвили – о психическом расстройстве Бубнова: «Я говорю правду, епта. Неужели Сашу нельзя было вылечить? Положить в больницу, санаторий»

5 февраля 2021, 07:50
14

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили вновь сказал, что у Александра Бубнова есть психическое расстройство. Кавазашвили не понимает, почему не было предоставлено вовремя лечение.

«Саша был настоящим другом. Он для меня им и остался. Вдруг он в таком состоянии...

Неужели его нельзя было вылечить? Положить в санаторий, больницу. Я думаю, на него воздействовало ведение программы с аналитикой по матчам. Я ему говорил: «Саша, когда делаешь анализы матчей, ты конкретно людей не оскорбляй. Ты просто делай замечания, какие были недостатки».

Потом он книгу выпустил вместе с Константином Клещевым. Я прочитал – у меня волосы дыбом встали. Он там всех спартаковских футболистов выставляет пьяницами, продавцами игр.

Я друг Бубнова, но не знаю, что с ним. Все скрывают, что у него расстройство психическое. Когда у кого проблемы с сердцем, я сразу связываю с кардиохирургом Лео Бокерией, делают операцию. Все делали бесплатно.

Были разные реакции на мои слова о расстройстве Бубнова. Кто-то говорил: «Как не стыдно Анзору выносить данный вопрос, ему надо было промолчать». Ну я всегда правду говорю, епта. Я никогда не боялся говорить правду», – заверил Кавазашвили.

  • Больше всего матчей в карьере Бубнов провел за «Динамо» (1974-1982 годы).
  • На счету защитника 34 матча и гол за сборную СССР.
  • Бубнов трижды брал чемпионат СССР.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сильвербой
1612506529
О своем психологическом состоянии позаботься!
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Rabinovi_ch
1612509353
https://www.youtube.com/watch?v=E-EZtz4EeZw Вот что с Бубновым. Всё у него хорошо, просто послал всех на...
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Kollljan
1612516522
Понятно, что Спартак - это клуб сплошного зашквара.
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DOCTOR PENALTY
1612517946
Вот такие ТТД от Кавазашвили на специалиста по ТТД Бубнова. )))
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balam
1612518715
Бубнов в этой тусовке похоже самый здравый
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fhnv
1612520816
Типа правдоруб е п т а ))))
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Hektor 84
1612538349
Ну так помоги другу. Куля ты треплешься на каждом углу? Какой из тебя друг? Я не фанат Бубнова. Но в этой ситуации на его стороне. Не красиво себя ведешь Анзор. Скорее это тебе лечение требуется.
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