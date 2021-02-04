Cadena Ser: Аллегри, Нагельсман и Рауль – кандидаты на замену Зидану в «Реале»

В «Реале» обсуждается возможная смена главного тренера по окончании этого сезона.
Как сообщает Cadena Ser, не все в руководстве мадридского клуба считают Зинедина Зидана подходящим специалистом для перестройки команды.
В связи с этим «Реалом» рассматриваются возможные сменщики француза. Среди кандидатов – Массимилиано Аллегри (безработный), Рауль Гонсалес («Кастилья») и Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»).
- «Реал» занимает третье место в Примере по итогам 20 туров.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Аталантой».
Источник: Cadena Ser
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