Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Cadena Ser: Аллегри, Нагельсман и Рауль – кандидаты на замену Зидану в «Реале»

    В «Реале» обсуждается возможная смена главного тренера по окончании этого сезона.

    Как сообщает Cadena Ser, не все в руководстве мадридского клуба считают Зинедина Зидана подходящим специалистом для перестройки команды.

    В связи с этим «Реалом» рассматриваются возможные сменщики француза. Среди кандидатов – Массимилиано Аллегри (безработный), Рауль Гонсалес («Кастилья») и Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»).

    • «Реал» занимает третье место в Примере по итогам 20 туров.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Аталантой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena Ser

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:00
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10351

      DeStar 15 минут назад

      А рауль так прямо мастер перестроек команды. тренер без опыта на высшем уровне. Вот Нагельсман - интересно было бы, есть сомнения, учитывая "здездочки" реала, будет ли просто нагельсману с ними, но у него хотя бы есть стратегия, тактика, ум, это видно. А аллегри как и всякие Конте, Вилаш Боаш,... по мне так тренеры хорошие, но не интересные,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3599

      Ганнибал Лектор 20 минут назад

      Нагельсман - потрясающий тренер. Никогда не забуду, как он дрюкнул аки школьника своего более "опытного" коллегу Семака...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19050

      bset 1 час назад

      Позовите Зидана в Тамбов. А зарплату будет выплачивать лично Дюков в качестве безвозмездной помощи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +255

      Маленький > bset 21 минуту назад

      И каждая команда примеры даст по игроку в бесплатную аренду

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82369
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru