Cadena Ser: Аллегри, Нагельсман и Рауль – кандидаты на замену Зидану в «Реале»

В «Реале» обсуждается возможная смена главного тренера по окончании этого сезона.

Как сообщает Cadena Ser, не все в руководстве мадридского клуба считают Зинедина Зидана подходящим специалистом для перестройки команды.

В связи с этим «Реалом» рассматриваются возможные сменщики француза. Среди кандидатов – Массимилиано Аллегри (безработный), Рауль Гонсалес («Кастилья») и Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»).