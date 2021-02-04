Гендиректор «Рубина» – о помощи «Тамбову»: «Ряд игроков можем отдать в бесплатную аренду»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что казанцы готовы отдать «Тамбову» игроков в бесплатную аренду, чтобы клуб доиграл сезон.

«Ряд игроков можем отдать в бесплатную аренду. Какой нам смысл? Чтобы ребята получали игровую практику.

Если будет банкротство, то вопрос компенсации будет очень болезненным. Футболисты должны это понимать тоже. Поэтому вопрос нужно решать всем вместе», – приводит слова Сайманова «Р-Спорт».

Клуб получит 51 миллион рублей от РПЛ. Суммарно у «Тамбова» до конца сезона будет около 120 миллионов рублей.

Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.

отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду. Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

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