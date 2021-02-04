Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Локомотива»: «Перед российским футболом стоит вопрос о выживании»

Гендиректор «Локомотива»: «Перед российским футболом стоит вопрос о выживании»

4 февраля 2021, 16:51
8

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о главных проблемах российского футбола.

«Сегодня перед российским футболом стоит вопрос о выживании. Мы видим, что каждый год закрываются клубы. Я как руководитель «Локомотива» на сегодняшний день не знаю, будем мы играть 21 февраля с «Тамбовом» или нет.

Вопрос выживания клуба и финансовой стабильности на повестке дня. Другой вопрос — создание базы, чтобы клубы начали самостоятельно зарабатывать. Это вопрос, который должны решать как клубы сами, так и профессиональные лиги.

Я надеюсь на то, что совместно с лигами и РФС мы это направление зададим. Все его обозначают, в стратегии он стоит, но его достижение пока на низком уровне. В первую очередь из-за низких коммерческих доходов от РПЛ.

А клубы, которые играют в ФНЛ, вообще не всегда что-то получают от участия в турнире. Это означает, что профессионально организованная лига, которая должна зарабатывать совместно с клубами, находится в очень тяжeлом состоянии.

Связано ли это с квалификацией Прядкина? Нет, речь о ФНЛ, которая вообще не получает доходов. Доходы РПЛ от телевидения держатся на уровне 2008 года. Это вопрос устройства футбольного хозяйства. В отдельно взятом клубе это сделать тяжело», – цитирует Леонченко «Чемпионат».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Локомотив Тамбов Россия Леонченко Владимир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1612450805
Видимо, чтобы все вздрогнули, у российского футбола должен появиться свой "навальный".
Ответить
Сильвербой
1612452710
Ну так это благодаря кому??? Это же вы, **...е управленцы, которые все никак не насытитесь баблом, довели до этого! Причем это не только "о спорте"!!!
Ответить
Пельш 1
1612457641
Снижайте зарплаты бездарям футболистам и на 50% проблем меньше станет, сколько раз уже об этом говорят!
Ответить
Ганнибал Лектор
1612460057
"...эту страну погубит коррупция..." - (с) Черный Джек из к/ф Человек с бульвара Капуцинов. Это замкнутый круг, пока жулики остаются в нашем футболе, а они будут всегда, так как есть легкая возможность погреть руки. Причина № 1: жулики растаскивают госденьги (считай, ничьи). А госденьги у нас во всех клубах, разве что кроме Краснодара, ЦСКА и Урала. Там больше частных денег, чем государственных. Именно поэтому эти клубы в большей степени зависят от конкретных людей, а не от стечения обстоятельств. И нецелевые расходы в этих клубах идут гораздо сложнее, чем в условном Локомотиве. Вторая причина в низкой маркетинговой марже. Здесь опять есть исключения для брендовых клубов: это Зенит, наверное, Краснодар и почти все московские, кроме динамы. То есть реально зарабатывать на атрибутике могут не все, хотя условный Ювентус только на продаже футболок Роналду может отбить половину его трансферной стоимости. Сколько заработала Уфа на футболках Урунова? Третья причина: отсутствие зрелищности и как следствие - низкая посещаемость даже при крайне низкой стоимости билетов. Опять же есть исключения - Зенит, Спартак и, наверное, Краснодар продают много билетов и задорого, в сравнении с регионами. Тамбов тут вообще выносим за рамки - единственная команда, для которой играть "дома" дороже, чем в гостях. Много ли зарабатывает на билетах Сочи? Уфа? Я думаю, им билетами затраты на содержание стадиона не отбить еще долго. Кто в этом виноват? Кто виноват, что в матче Уфа-Ахмат 1 удар в створ на двоих за весь матч? Каких вы сверхдоходов хотите от ТВ прав? Да это мне надо приплачивать, чтоб я вас, ущербов, смотрел. Низкие доходы от РПЛ? Дак там дармоедов уже почти как в Думе. Надо создать еще пару-тройку фиктивных ничегонеделающих комитетов, занимающихся непонятно чем. И тогда совсем ничего не останется на разграбление жуликам из клубов. Условный Евсеев говорит, что с таким подбором футболистов он ставит только автобус. Ребят, а зачем вы выходите в РПЛ, если у вас нет денег на другой подбор футболистов? Правильно, чтоб вымарщивать бабло из регионального бюджета. Выморщить, попилить на левых трансферах Урунова, а потом опять клянчить. Схема, успешно применяемая детьми лейтенанта Шмидта вроде Паниковского. Вывод: у нас тот футбол, которого мы заслуживаем. Сдохнет? А и ладно, пусть. Будем смотреть другой. Закончатся лозунги и появятся деньги на медицину в региональных больницах. Если их там другие аферисты не растащат...
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+