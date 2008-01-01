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    Гендиректор «Локомотива»: «Перед российским футболом стоит вопрос о выживании»

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о главных проблемах российского футбола.

    «Сегодня перед российским футболом стоит вопрос о выживании. Мы видим, что каждый год закрываются клубы. Я как руководитель «Локомотива» на сегодняшний день не знаю, будем мы играть 21 февраля с «Тамбовом» или нет.

    Вопрос выживания клуба и финансовой стабильности на повестке дня. Другой вопрос — создание базы, чтобы клубы начали самостоятельно зарабатывать. Это вопрос, который должны решать как клубы сами, так и профессиональные лиги.

    Я надеюсь на то, что совместно с лигами и РФС мы это направление зададим. Все его обозначают, в стратегии он стоит, но его достижение пока на низком уровне. В первую очередь из-за низких коммерческих доходов от РПЛ.

    А клубы, которые играют в ФНЛ, вообще не всегда что-то получают от участия в турнире. Это означает, что профессионально организованная лига, которая должна зарабатывать совместно с клубами, находится в очень тяжeлом состоянии.

    Связано ли это с квалификацией Прядкина? Нет, речь о ФНЛ, которая вообще не получает доходов. Доходы РПЛ от телевидения держатся на уровне 2008 года. Это вопрос устройства футбольного хозяйства. В отдельно взятом клубе это сделать тяжело», – цитирует Леонченко «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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