Гендиректор «Локомотива»: «Перед российским футболом стоит вопрос о выживании»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о главных проблемах российского футбола.

«Сегодня перед российским футболом стоит вопрос о выживании. Мы видим, что каждый год закрываются клубы. Я как руководитель «Локомотива» на сегодняшний день не знаю, будем мы играть 21 февраля с «Тамбовом» или нет.

Вопрос выживания клуба и финансовой стабильности на повестке дня. Другой вопрос — создание базы, чтобы клубы начали самостоятельно зарабатывать. Это вопрос, который должны решать как клубы сами, так и профессиональные лиги.

Я надеюсь на то, что совместно с лигами и РФС мы это направление зададим. Все его обозначают, в стратегии он стоит, но его достижение пока на низком уровне. В первую очередь из-за низких коммерческих доходов от РПЛ.

А клубы, которые играют в ФНЛ, вообще не всегда что-то получают от участия в турнире. Это означает, что профессионально организованная лига, которая должна зарабатывать совместно с клубами, находится в очень тяжeлом состоянии.

Связано ли это с квалификацией Прядкина? Нет, речь о ФНЛ, которая вообще не получает доходов. Доходы РПЛ от телевидения держатся на уровне 2008 года. Это вопрос устройства футбольного хозяйства. В отдельно взятом клубе это сделать тяжело», – цитирует Леонченко «Чемпионат».