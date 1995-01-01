Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Дюков: «Мы переживаем за «Тамбов». Единственный путь решения проблемы — ужесточение лицензирования»

    Президент РФС Александр Дюков надеется, что «Тамбов» сможет доиграть сезон в РПЛ.

    «Мы переживаем за «Тамбов», как и лига, как и клубы. Так как есть опасность нарушения спортивной составляющей. Надеемся, что они смогут доиграть.

    Безусловно, эта ситуация — неправильная. Единственный путь решения проблемы — ужесточение лицензирования. Но многие клубы к этому не готовы.

    У нас дилемма. Либо поднять финансовую планку, но тогда у нас выполнить эту планку смогут семь-восемь клубов. Сокращать РПЛ до такого количества команд — неправильно. Надо постепенно поднимать планку требований, но при этом давая время, чтобы клубы смогли к этому подготовиться.

    Ответственность Прядкина за ситуацию «Тамбова»? РПЛ подотчeтен не РФС, а клубам. Наши отношения с РПЛ вы знаете. Мы передали права проведения чемпионата России. Наше единственное право — своевременно получать платежи. И всe.

    К Прядкину санкции могут применить только клубы, но не РФС. У «Тамбова» с заявкой не такая плачевная ситуация, насколько я знаю», – цитирует Дюкова «Чемпионат».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82369
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru