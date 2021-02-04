Дюков: «Мы переживаем за «Тамбов». Единственный путь решения проблемы — ужесточение лицензирования»

Президент РФС Александр Дюков надеется, что «Тамбов» сможет доиграть сезон в РПЛ.
«Мы переживаем за «Тамбов», как и лига, как и клубы. Так как есть опасность нарушения спортивной составляющей. Надеемся, что они смогут доиграть.
Безусловно, эта ситуация — неправильная. Единственный путь решения проблемы — ужесточение лицензирования. Но многие клубы к этому не готовы.
У нас дилемма. Либо поднять финансовую планку, но тогда у нас выполнить эту планку смогут семь-восемь клубов. Сокращать РПЛ до такого количества команд — неправильно. Надо постепенно поднимать планку требований, но при этом давая время, чтобы клубы смогли к этому подготовиться.
Ответственность Прядкина за ситуацию «Тамбова»? РПЛ подотчeтен не РФС, а клубам. Наши отношения с РПЛ вы знаете. Мы передали права проведения чемпионата России. Наше единственное право — своевременно получать платежи. И всe.
К Прядкину санкции могут применить только клубы, но не РФС. У «Тамбова» с заявкой не такая плачевная ситуация, насколько я знаю», – цитирует Дюкова «Чемпионат».
- По информации «РБ-Спорта», «Тамбов» может доиграть сезон в РПЛ.
- Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.
- После ухода Валерия Чуперки в команде осталось шесть полевых игроков.
- Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров готов бесплатно играть за «Тамбов».