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  • Тедеско: «Понимаем, что не вылетим в ФНЛ. В прошлом году ситуация была сложнее»

Тедеско: «Понимаем, что не вылетим в ФНЛ. В прошлом году ситуация была сложнее»

3 февраля 2021, 11:51
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об ответственности за результат перед сотрудниками клуба.

– В обычной жизни ваша эмоциональность мешает?

– Я на футболе и я в обычной жизни – совершенно разные истории. Не думаю, что в жизни меня что-то может напрягать. Допустим, некоторых раздражает, когда плачут чужие дети. Меня – нет.

В футболе все по-другому. «Спартак» – это не только игроки и тренеры, в клубе около 500 сотрудников. В «Шальке» – около 520. Все в курсе, что в этом сезоне «Шальке» плетется в конце таблицы. Я наткнулся на статью, где говорилось, что в случае вылета во вторую Бундеслигу 200 человек будут уволены.

Анализируя это, понимаешь, насколько большая ответственность лежит на тебе. Когда я приехал в «Спартак», у клуба была неудачная серия, и я видел лица сотрудников. Это ребята, которые зарабатывают намного меньше футболистов, но они так же искренне переживают за результат.

Дома их могут ждать трое детей. Представляешь, как они могут вернуться домой, если их уволили из-за результатов на футбольном поле? Эти люди верят в нас, верят в то, что тренеры делают для игроков, а игроки – для тренеров.

Если мы выиграем на выходных, в понедельник весь офис будет счастлив. Сейчас у «Спартака» неплохая ситуация – не знаю, можем ли мы математически еще вылететь в ФНЛ, но понимаем, что этого не произойдет. В прошлом году ситуация была сложнее.

Мне нравится, что со «Спартаком» у меня сложились такие крепкие отношения. Но, наверное, нужно учиться разделять эмоции от ответственности и игру. Я постараюсь это сделать.

  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
  • В конце сезона у него истечет контракт с клубом.
  • «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 19 туров.

Тедеско: «Решение уйти из «Спартака» – самое сложное в моей карьере. Я буду очень скучать»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1612343408
Не верю в такую искренность. В Краснодаре ведь потерял голову, завёлся с пол-пинка. """
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Алехсбургер.
1612346705
Киндер-сюрприз.
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NewLife
1612347950
В заголовок заметки вынесена фраза, которая по смыслу не соотвествует содержанию и идеям материала. Сволочной прием журналюг и редакторов - хейтеров Спартака.
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derrik2000
1612358355
"Если мы выиграем на выходных, в понедельник весь офис будет счастлив. " А в чём счастье-то будет заключаться? В том, что в ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ с Шахтёром из Донецка (хотя в нынешних реалиях слова "из Донецка" звучат как-то... неуместно, что ли) во время предсезонного сбора "счёт на табло" будет в пользу Спартака??? D Бред какой-то.
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paracetamol
1612365196
Свин в ФНЛ не вылетит, в переходных матчах ему повезет с судьями.
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