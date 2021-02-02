Слуцкий – о «Тамбове»: «Развалился не какой-то стабильный клуб. Нужно ужесточить правила лицензирования»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с возможным банкротством «Тамбова».

«Мы потеряли два очка с «Тамбовом» в первой части сезона ведь. Но я не думаю о том, что во втором круге с ними кому-то будет проще играть. У нас получилось так. Здесь вопрос не в этом.

Сколько уже? 84 предупреждения было сделано «Тамбову», что стадион не тот, город не тот и так далее. Это когда часто службы не готовы к уборке снега в январе и то же самое происходит с «Тамбовом».

Развалился не какой-то клуб, который был стабилен. На мой взгляд, все к этому шло и ни для кого это не является секретом.

Это говорит лишь о том, что РПЛ нужно ужесточить правила лицензирования. Я неоднократно говорил, почему бы нам не взять другие страны как аналог.

В Англии и Голландии клубы перечисляют бюджет на сезон в федерацию до старта чемпионата. И у них не бывает, что зарплату не платят вовремя. Чтобы клубы допустили, они перечисляют деньги, и федерация уже делает выплаты через банковские структуры.

Если не со всех клубов, то с таких, как «Тамбов», нужно требовать дополнительные финансовых гарантий», – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

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В начале января сообщалось, что долги команды выросли до 160-170 миллионов рублей.

По информации Sport24, в «Тамбове» осталось девять футболистов.

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