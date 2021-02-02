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  • Призер Евро-2008 Адамов стал спортивным директором «Строгино»

Призер Евро-2008 Адамов стал спортивным директором «Строгино»

2 февраля 2021, 13:45

У клуба ПФЛ «Строгино» новый спортивный директор. На должность назначен бывший нападающий Роман Адамов.

«Роман Адамов назначен спортивным директором регионального центра «Строгино». У нас государственная структура — официально должность называется именно так. Но если говорить в целом, это спортивный директор всей структуры футбольного клуба «Строгино».

Для нас было важно, что Роман Станиславович имеет хороший опыт в роли руководителя «Ростова». Уверен, это серьeзное приобретение для улучшения подготовки спортивного резерва нашего регионального центра. Большое значение играет и то, что Роман был большим футболистом: заслуженный мастер спорта, бронзовый призeр чемпионата Европы, чемпион России и Чехии. Адамов обладает огромным опытом, которым может поделиться и перенести его на наших спортсменов», – сказал генеральный директор «Строгино» Дмитрий Струнинский.

  • Адамов завершил игровую карьеру в 2014 году.
  • Игрок провел 3 матча за сборную России, брал бронзу Евро-2008.
  • «Строгино» в 3-й группе ПФЛ идет на 7-м месте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ПФЛ. Группа 3 Строгино
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