Призер Евро-2008 Адамов стал спортивным директором «Строгино»

У клуба ПФЛ «Строгино» новый спортивный директор. На должность назначен бывший нападающий Роман Адамов.

«Роман Адамов назначен спортивным директором регионального центра «Строгино». У нас государственная структура — официально должность называется именно так. Но если говорить в целом, это спортивный директор всей структуры футбольного клуба «Строгино».

Для нас было важно, что Роман Станиславович имеет хороший опыт в роли руководителя «Ростова». Уверен, это серьeзное приобретение для улучшения подготовки спортивного резерва нашего регионального центра. Большое значение играет и то, что Роман был большим футболистом: заслуженный мастер спорта, бронзовый призeр чемпионата Европы, чемпион России и Чехии. Адамов обладает огромным опытом, которым может поделиться и перенести его на наших спортсменов», – сказал генеральный директор «Строгино» Дмитрий Струнинский.