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    Призер Евро-2008 Адамов стал спортивным директором «Строгино»

    У клуба ПФЛ «Строгино» новый спортивный директор. На должность назначен бывший нападающий Роман Адамов.

    «Роман Адамов назначен спортивным директором регионального центра «Строгино». У нас государственная структура — официально должность называется именно так. Но если говорить в целом, это спортивный директор всей структуры футбольного клуба «Строгино».

    Для нас было важно, что Роман Станиславович имеет хороший опыт в роли руководителя «Ростова». Уверен, это серьeзное приобретение для улучшения подготовки спортивного резерва нашего регионального центра. Большое значение играет и то, что Роман был большим футболистом: заслуженный мастер спорта, бронзовый призeр чемпионата Европы, чемпион России и Чехии. Адамов обладает огромным опытом, которым может поделиться и перенести его на наших спортсменов», – сказал генеральный директор «Строгино» Дмитрий Струнинский.

    • Адамов завершил игровую карьеру в 2014 году.
    • Игрок провел 3 матча за сборную России, брал бронзу Евро-2008.
    • «Строгино» в 3-й группе ПФЛ идет на 7-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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