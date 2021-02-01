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    Солтмурад Бакаев: «Ставлю перед собой цель уехать в Европу. Вдохновляют примеры Головина и Миранчука»

    Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о своей цели перейти в европейский клуб.

    «Есть желание уехать в Европу играть. Если бы я был маленьким, ответил бы, что мечтаю об этом. А сейчас правильнее сказать: ставлю перед собой такую цель. А чтобы еe добиться, надо каждый сезон играть в еврокубках, попасть в основную сборную, на Евро, на чемпионат мира. Показать себя скаутам. Тогда и возможности уехать появятся.

    Примеры Миранчука и Головина ещe как вдохновляют! Слежу за ними, болею, переживаю и радуюсь, когда Головин две голевые выдаeт с углового, Миранчук забивает. Это не только восхищает, но и поднимает уровень моей мотивации.

    Я уже полгода учу английский, на сборах каждый день по часу занимаюсь. Чтобы потом, когда поступит предложение, не паниковать: «А, я не знаю языка – что делать?!». Думаю, в этом плане я вообще буду спокоен», – сказал Бакаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.02.2021 22:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19911

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Какая тебе нахер Европа!.. Лучше учи татарский.

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      Рейтинг: +1974

      Fusballer 1 час назад

      А пример Кокорина не вдохновляет?

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