Солтмурад Бакаев: «Ставлю перед собой цель уехать в Европу. Вдохновляют примеры Головина и Миранчука»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о своей цели перейти в европейский клуб.

«Есть желание уехать в Европу играть. Если бы я был маленьким, ответил бы, что мечтаю об этом. А сейчас правильнее сказать: ставлю перед собой такую цель. А чтобы еe добиться, надо каждый сезон играть в еврокубках, попасть в основную сборную, на Евро, на чемпионат мира. Показать себя скаутам. Тогда и возможности уехать появятся.

Примеры Миранчука и Головина ещe как вдохновляют! Слежу за ними, болею, переживаю и радуюсь, когда Головин две голевые выдаeт с углового, Миранчук забивает. Это не только восхищает, но и поднимает уровень моей мотивации.

Я уже полгода учу английский, на сборах каждый день по часу занимаюсь. Чтобы потом, когда поступит предложение, не паниковать: «А, я не знаю языка – что делать?!». Думаю, в этом плане я вообще буду спокоен», – сказал Бакаев.

Алексей Миранчук с прошлой осени выступает за «Аталанту».

Головин с лета 2018-го играет в «Монако».

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