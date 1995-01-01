Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Солтмурад Бакаев – об уходе в «Рубин»: «Возможно, в «Спартаке» были в шоке»

    Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о своем уходе в казанский клуб из «Спартака».

    «Возможно, в «Спартаке» были в шоке и удивлены. Я тоже долго думал, остаться или уйти, копался в себе. Выслушал, что брат (Зелимхан Бакаев – примечание «Бомбардира») думает, отец. Но окончательное решение принимал я. Никто за меня последнее слово не говорил.

    Я даже немножечко заболел на нервной почве. После 10-12 лет нахождения в структуре клуба поменять город, команду, уехать от семьи – очень непросто. Но в любом случае я сам принял это решение.

    У меня были родители рядом, я мог продолжать получать практику в «Спартаке-2», тренироваться с основой и ждать своего шанса. Но я принял решение выйти из этой зоны комфорта, поменять местоположение и почувствовать тяжесть самостоятельной жизни. И не жалею о нeм.

    Я счастлив в «Рубине» и вижу, что прогрессирую, расту как игрок, как личность. Думаю, дальше – больше. Уверен, что с Леонидом Викторовичем [Слуцким] мы достигнем высоких мест и решим поставленные задачи», – сказал футболист.

    • Трансфер состоялся в феврале прошлого года.
    • Сумма сделки составила 300 тысяч евро.
    • С. Бакаев заключил с «Рубином» пятилетний контракт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82317
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru