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  • Солтмурад Бакаев – об уходе в «Рубин»: «Возможно, в «Спартаке» были в шоке»

Солтмурад Бакаев – об уходе в «Рубин»: «Возможно, в «Спартаке» были в шоке»

1 февраля 2021, 21:47
9

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о своем уходе в казанский клуб из «Спартака».

«Возможно, в «Спартаке» были в шоке и удивлены. Я тоже долго думал, остаться или уйти, копался в себе. Выслушал, что брат (Зелимхан Бакаев – примечание «Бомбардира») думает, отец. Но окончательное решение принимал я. Никто за меня последнее слово не говорил.

Я даже немножечко заболел на нервной почве. После 10-12 лет нахождения в структуре клуба поменять город, команду, уехать от семьи – очень непросто. Но в любом случае я сам принял это решение.

У меня были родители рядом, я мог продолжать получать практику в «Спартаке-2», тренироваться с основой и ждать своего шанса. Но я принял решение выйти из этой зоны комфорта, поменять местоположение и почувствовать тяжесть самостоятельной жизни. И не жалею о нeм.

Я счастлив в «Рубине» и вижу, что прогрессирую, расту как игрок, как личность. Думаю, дальше – больше. Уверен, что с Леонидом Викторовичем [Слуцким] мы достигнем высоких мест и решим поставленные задачи», – сказал футболист.

  • Трансфер состоялся в феврале прошлого года.
  • Сумма сделки составила 300 тысяч евро.
  • С. Бакаев заключил с «Рубином» пятилетний контракт.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бакаев Солтмурад
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1612208200
Плакали, просто рыдали, умоляли остаться... )
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maygli
1612236199
М-да. Играть ещё не научился, но подлизывать уже умеет. "Я счастлив в «Рубине» ... Уверен, что с Леонидом Викторовичем [Слуцким] мы достигнем высоких мест..." Ну вперёд!
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Иван Петров 1986
1612243283
Да в Спартаке все вздохнули спокойно - теперь ждут когда братец куда - нибудь свалит.
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Томик
1612244523
Герой нашего времени просто. Он вышел из зоны комфорта - орден ему дайте! Почему эти мальчонки в ВС не служат? Где-нибудь в Угольных копях, например, послужил бы - понял бы что такое "выйти из зоны комфорта". Очень уж размер у Вас, изнеженных, маловат у этой зоны. Мама с утра по голове не погладила - уже героизм. Мне всё-таки интересно, как их от армейки отмазывают? Кто в курсе? Что у них - плоскостопие, энурез, военная кафедра или может с головой чего?
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zigbert
1612268789
Правильное решение. Если в Рубине тебе доверяют то тут и добавить нечего.
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