Солтмурад Бакаев – об уходе в «Рубин»: «Возможно, в «Спартаке» были в шоке»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о своем уходе в казанский клуб из «Спартака».

«Возможно, в «Спартаке» были в шоке и удивлены. Я тоже долго думал, остаться или уйти, копался в себе. Выслушал, что брат (Зелимхан Бакаев – примечание «Бомбардира») думает, отец. Но окончательное решение принимал я. Никто за меня последнее слово не говорил.

Я даже немножечко заболел на нервной почве. После 10-12 лет нахождения в структуре клуба поменять город, команду, уехать от семьи – очень непросто. Но в любом случае я сам принял это решение.

У меня были родители рядом, я мог продолжать получать практику в «Спартаке-2», тренироваться с основой и ждать своего шанса. Но я принял решение выйти из этой зоны комфорта, поменять местоположение и почувствовать тяжесть самостоятельной жизни. И не жалею о нeм.

Я счастлив в «Рубине» и вижу, что прогрессирую, расту как игрок, как личность. Думаю, дальше – больше. Уверен, что с Леонидом Викторовичем [Слуцким] мы достигнем высоких мест и решим поставленные задачи», – сказал футболист.