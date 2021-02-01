Форвард «Краснодара» Онугха ушел в аренду в датский «Вайле»

«Краснодар» объявил о переходе нападающего Германа Онугхи в «Вайле».

Датский клуб арендовал 24-летнего футболиста до июня 2021 года. У него будет право выкупа форварда.

«Руководство «Краснодара» надеется, что аренда поможет спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», – говорится в официальном заявлении клуба.