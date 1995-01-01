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    Форвард «Краснодара» Онугха ушел в аренду в датский «Вайле»

    «Краснодар» объявил о переходе нападающего Германа Онугхи в «Вайле».

    Датский клуб арендовал 24-летнего футболиста до июня 2021 года. У него будет право выкупа форварда.

    «Руководство «Краснодара» надеется, что аренда поможет спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», – говорится в официальном заявлении клуба.

    • Первую часть текущего сезона Онугха провел в аренде в «Тамбове».
    • В его активе 13 матчей и шесть голов.
    • Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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