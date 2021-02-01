Форвард «Краснодара» Онугха ушел в аренду в датский «Вайле»

«Краснодар» объявил о переходе нападающего Германа Онугхи в «Вайле».
Датский клуб арендовал 24-летнего футболиста до июня 2021 года. У него будет право выкупа форварда.
«Руководство «Краснодара» надеется, что аренда поможет спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», – говорится в официальном заявлении клуба.
- Первую часть текущего сезона Онугха провел в аренде в «Тамбове».
- В его активе 13 матчей и шесть голов.
- Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.
Источник: Официальный сайт «Краснодара»