Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Экс-профессор «Интера» и сборной Хорватии Милутинович возглавил научно-спортивный сектор «Динамо»

    «Динамо» наняло на работу сербского профессора Андрея Милутиновича. Он будет курировать научно-спортивный сектор.

    «В обязанности сербского специалиста будут входить улучшение физических показателей, нацеленных на индивидуальный прогресс футболистов, анализ информации, внедрение новых технологий и методик, а также координация взаимодействия между медицинской службой и специалистами по физподготовке.

    Андрея обладает огромным опытом индивидуальной и командной работы с ведущими европейскими клубами, сборными и звeздными футболистами, такими как Лука Модрич и Джанлуиджи Буффон. На клубном уровне он работал в миланском «Интере», а также сотрудничал со сборной Хорватии на чемпионате мира в России. С прошлого года Милутинович работает со сборной Сербии, где отвечает за медицинскую службу и физическую подготовку», – сообщили москвичи.

    • «Динамо» сейчас работает на сборе в Турции.
    • Москвичи занимают в РПЛ 6-е место.
    • 1-й официальный матч 2021 года «Динамо» проведет против «Спартака» в Кубке России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82262
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru