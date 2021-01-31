Экс-профессор «Интера» и сборной Хорватии Милутинович возглавил научно-спортивный сектор «Динамо»

«Динамо» наняло на работу сербского профессора Андрея Милутиновича. Он будет курировать научно-спортивный сектор.

«В обязанности сербского специалиста будут входить улучшение физических показателей, нацеленных на индивидуальный прогресс футболистов, анализ информации, внедрение новых технологий и методик, а также координация взаимодействия между медицинской службой и специалистами по физподготовке.

Андрея обладает огромным опытом индивидуальной и командной работы с ведущими европейскими клубами, сборными и звeздными футболистами, такими как Лука Модрич и Джанлуиджи Буффон. На клубном уровне он работал в миланском «Интере», а также сотрудничал со сборной Хорватии на чемпионате мира в России. С прошлого года Милутинович работает со сборной Сербии, где отвечает за медицинскую службу и физическую подготовку», – сообщили москвичи.