Бронзовый призер Евро-2008 Колодин стал тренером «Кызылжара»

Экс-игрок сборной России Денис Колодин вошел в тренерский штаб казахстанского «Кызылжара». Он будет отвечать за работу с защитниками. Россиянин уже приступил к работе.
Колодин знаком с главным тренером «Кызылжара» Андреем Карповичем. Вместе они играли за «Динамо» и казахстанский «Алтай».
- Колодина звали на работу московские футбольные академии, но он предпочел переехать в Казахстан.
- Игровую карьеру он завершил в 2016 году в «Алтае».
- «Кызылжар» в прошлом сезоне чемпионата Казахстана финишировал 8-м из 11 команд.
Источник: Metaratings