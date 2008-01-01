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    Бронзовый призер Евро-2008 Колодин стал тренером «Кызылжара»

    Экс-игрок сборной России Денис Колодин вошел в тренерский штаб казахстанского «Кызылжара». Он будет отвечать за работу с защитниками. Россиянин уже приступил к работе.

    Колодин знаком с главным тренером «Кызылжара» Андреем Карповичем. Вместе они играли за «Динамо» и казахстанский «Алтай».

    • Колодина звали на работу московские футбольные академии, но он предпочел переехать в Казахстан.
    • Игровую карьеру он завершил в 2016 году в «Алтае».
    • «Кызылжар» в прошлом сезоне чемпионата Казахстана финишировал 8-м из 11 команд.

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    Источник: Metaratings

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