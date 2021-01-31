Бронзовый призер Евро-2008 Колодин стал тренером «Кызылжара»

Экс-игрок сборной России Денис Колодин вошел в тренерский штаб казахстанского «Кызылжара». Он будет отвечать за работу с защитниками. Россиянин уже приступил к работе.

Колодин знаком с главным тренером «Кызылжара» Андреем Карповичем. Вместе они играли за «Динамо» и казахстанский «Алтай».