Главные новости дня. «Спартак» обыграл «Пахтакор», матч «Марсель» – «Ренн» перенесли из-за нападения фанатов на базу

Мустафи до дедлайна может перейти в «Ливерпуль».
Официально: Халк перешел в «Атлетико Минейро».
Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов».
«Ждем тебя, лавку готовим»: «Рубин» показал переговоры Слуцкого и Мусаева.
Ибрагимовичу грозит дисквалификация до десяти матчей за инцидент с Лукаку.
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Пахтакор» благодаря голам Крала и Зобнина.
Corriere dello Sport: Абрамович пообещал Тухелю купить Холанда, если «Челси» попадет в ЛЧ на следующий сезон.
Кокорин перед матчем с «Интером» тренируется индивидуально.
Альваро Гонсалес пострадал в ходе нападения фанатов на базу «Марселя», игру с «Ренном» перенесли.
Ивелин Попов: «Сделал выводы из истории с уходом из «Ростова». Был не во всем прав. Пожму руку Карпину».