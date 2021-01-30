Главные новости дня. «Спартак» обыграл «Пахтакор», матч «Марсель» – «Ренн» перенесли из-за нападения фанатов на базу

Мустафи до дедлайна может перейти в «Ливерпуль».

Официально: Халк перешел в «Атлетико Минейро».

Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов».

«Ждем тебя, лавку готовим»: «Рубин» показал переговоры Слуцкого и Мусаева.

Ибрагимовичу грозит дисквалификация до десяти матчей за инцидент с Лукаку.

Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Пахтакор» благодаря голам Крала и Зобнина.

Corriere dello Sport: Абрамович пообещал Тухелю купить Холанда, если «Челси» попадет в ЛЧ на следующий сезон.

Кокорин перед матчем с «Интером» тренируется индивидуально.

Альваро Гонсалес пострадал в ходе нападения фанатов на базу «Марселя», игру с «Ренном» перенесли.

Ивелин Попов: «Сделал выводы из истории с уходом из «Ростова». Был не во всем прав. Пожму руку Карпину».