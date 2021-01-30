Corriere dello Sport: Абрамович пообещал Тухелю купить Холанда, если «Челси» попадет в ЛЧ на следующий сезон

Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет видеть в своей команде нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
По информации Corriere dello Sport, о своем желании немецкий специалист сообщил владельцу клуба Роману Абрамовичу.
Российский бизнесмен пообещал Тухелю, что купит норвежского бомбардира, но только при условии финиша команды в топ-4 АПЛ. Он подчеркнул, что без участия в Лиге чемпионов столь дорогостоящий трансфер будет невозможен.
- «Челси» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- Отставание от идущего четвертым «Ливерпуля» – семь очков.
- Рыночная стоимость Холанда – 100 миллионов евро.
Источник: Corriere dello Sport