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    Corriere dello Sport: Абрамович пообещал Тухелю купить Холанда, если «Челси» попадет в ЛЧ на следующий сезон

    Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет видеть в своей команде нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    По информации Corriere dello Sport, о своем желании немецкий специалист сообщил владельцу клуба Роману Абрамовичу.

    Российский бизнесмен пообещал Тухелю, что купит норвежского бомбардира, но только при условии финиша команды в топ-4 АПЛ. Он подчеркнул, что без участия в Лиге чемпионов столь дорогостоящий трансфер будет невозможен.

    • «Челси» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • Отставание от идущего четвертым «Ливерпуля» – семь очков.
    • Рыночная стоимость Холанда – 100 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1504

      Romio-xxx 2 минуты назад

      75 отступных можно заплатить и забрать,какие 100?Только вот зп не каждый клуб потянет...

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