Corriere dello Sport: Абрамович пообещал Тухелю купить Холанда, если «Челси» попадет в ЛЧ на следующий сезон

Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет видеть в своей команде нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По информации Corriere dello Sport, о своем желании немецкий специалист сообщил владельцу клуба Роману Абрамовичу.

Российский бизнесмен пообещал Тухелю, что купит норвежского бомбардира, но только при условии финиша команды в топ-4 АПЛ. Он подчеркнул, что без участия в Лиге чемпионов столь дорогостоящий трансфер будет невозможен.