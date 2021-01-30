Альваро Гонсалес пострадал в ходе нападения фанатов на базу «Марселя», игру с «Ренном» перенесли

Фанаты «Марселя» проникли на базу клуба. Там они взрывали пиротехнику, в результате чего незначительное ранение спины получил защитник Альваро Гонсалес.
В связи с беспорядками в Марселе принято решение перенести матч Лиги 1 «Марсель» – «Ренн», который должен был начаться в 23:00 по Москве.
- Болельщики в 1-ю очередь требуют отставки президента «Марселя». Его считают незаинтересованным в успехах клуба.
- Вскоре в «Марселе» может случиться тренерская отставка.
- «Марсель» занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Источник: твиттер GFFN