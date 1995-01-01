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    Альваро Гонсалес пострадал в ходе нападения фанатов на базу «Марселя», игру с «Ренном» перенесли

    Фанаты «Марселя» проникли на базу клуба. Там они взрывали пиротехнику, в результате чего незначительное ранение спины получил защитник Альваро Гонсалес.

    В связи с беспорядками в Марселе принято решение перенести матч Лиги 1 «Марсель» – «Ренн», который должен был начаться в 23:00 по Москве.

    • Болельщики в 1-ю очередь требуют отставки президента «Марселя». Его считают незаинтересованным в успехах клуба.
    • Вскоре в «Марселе» может случиться тренерская отставка.
    • «Марсель» занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер GFFN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13252

      alarm 36 минут назад

      когда клубом владела петербурженка, такой фигни не было. и даже хряков громили в москве с особым цинизмом и позором, а те визжали!

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