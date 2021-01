Фанаты «Марселя» устроили пожар и прорвались на клубную базу

Болельщики «Марселя» учинили беспорядки возле клубной базы. Из-за брошенных файеров возник пожар. Фото и видео доступны ниже.

Фанаты предпринимали попытку проникнуть на базу, она оказалась успешной. Количество болельщиков – примерно 100 человек.

Требование толпы – отставка президента «Марселя».

Angle showing how a group of Marseille fans breached the training centre moments ago – via @mercat_om. pic.twitter.com/1olw76icfB