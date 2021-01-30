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    Фанаты «Марселя» устроили пожар и прорвались на клубную базу

    Болельщики «Марселя» учинили беспорядки возле клубной базы. Из-за брошенных файеров возник пожар. Фото и видео доступны ниже.

    Фанаты предпринимали попытку проникнуть на базу, она оказалась успешной. Количество болельщиков – примерно 100 человек.

    Требование толпы – отставка президента «Марселя».

    • В 23:00 по Москве «Марсель» начнет матч Лиги 1 против «Ренна».
    • Вскоре в «Марселе» может случиться тренерская отставка.
    • «Марсель» занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Provence

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