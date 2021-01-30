Фанаты «Марселя» устроили пожар и прорвались на клубную базу

Болельщики «Марселя» учинили беспорядки возле клубной базы. Из-за брошенных файеров возник пожар. Фото и видео доступны ниже.
Фанаты предпринимали попытку проникнуть на базу, она оказалась успешной. Количество болельщиков – примерно 100 человек.
Требование толпы – отставка президента «Марселя».
- В 23:00 по Москве «Марсель» начнет матч Лиги 1 против «Ренна».
- Вскоре в «Марселе» может случиться тренерская отставка.
- «Марсель» занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: La Provence