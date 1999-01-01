Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Ибрагимовичу грозит дисквалификация до десяти матчей за инцидент с Лукаку

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может получить дополнительное наказание по итогам конфликта с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку в недавнем матче Кубка Италии.

    Как пишет Football Italia со ссылкой на La Stampa, шведу грозит дисквалификация на срок до десяти матчей, если будет доказано, что он допустил проявление расизма в отношении бельгийца.

    Компетентные органы планируют изучить видеоматериалы, отчет судьи и аудиозаписи с матча.

    Ибрагимович и Лукаку устроили перепалку в конце первого тайма кубкового дерби. Оба игрока получили за произошедшее по желтой карточке.

    После матча игрок «Милана» заверил, что случившееся не связано с расизмом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:51
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1866

      prtcs 36 минут назад

      Если ты черный, так и останешься таким на всю жизнь. Он тебя черный, а ты его белый и разошлись.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Снег 54 минуты назад

      Эта чёрная гиена ещё многим попортит автобиографию . Ату - её - нахер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2531

      neveldomha 1 час назад

      Назвал Лукаку черным, а надо было чумазым

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5745

      серега кашин 1 час назад

      ибра правильно назвал лукаку ****

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5357

      Puddle 1 час назад

      еще один истеричный зулус нарисовался?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82250
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru