Ибрагимовичу грозит дисквалификация до десяти матчей за инцидент с Лукаку

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может получить дополнительное наказание по итогам конфликта с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку в недавнем матче Кубка Италии.

Как пишет Football Italia со ссылкой на La Stampa, шведу грозит дисквалификация на срок до десяти матчей, если будет доказано, что он допустил проявление расизма в отношении бельгийца.

Компетентные органы планируют изучить видеоматериалы, отчет судьи и аудиозаписи с матча.

Ибрагимович и Лукаку устроили перепалку в конце первого тайма кубкового дерби. Оба игрока получили за произошедшее по желтой карточке.

После матча игрок «Милана» заверил, что случившееся не связано с расизмом.