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  • Ибрагимовичу грозит дисквалификация до десяти матчей за инцидент с Лукаку

Ибрагимовичу грозит дисквалификация до десяти матчей за инцидент с Лукаку

30 января 2021, 15:51
10

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может получить дополнительное наказание по итогам конфликта с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку в недавнем матче Кубка Италии.

Как пишет Football Italia со ссылкой на La Stampa, шведу грозит дисквалификация на срок до десяти матчей, если будет доказано, что он допустил проявление расизма в отношении бельгийца.

Компетентные органы планируют изучить видеоматериалы, отчет судьи и аудиозаписи с матча.

Ибрагимович и Лукаку устроили перепалку в конце первого тайма кубкового дерби. Оба игрока получили за произошедшее по желтой карточке.

После матча игрок «Милана» заверил, что случившееся не связано с расизмом.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Интер Ибрагимович Златан Лукаку Ромелу
Комментарии (10)
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серега кашин
1612012395
ибра правильно назвал лукаку ****
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neveldomha
1612012475
Назвал Лукаку черным, а надо было чумазым
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Снег
1612012949
Эта чёрная гиена ещё многим попортит автобиографию . Ату - её - нахер!
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prtcs
1612014035
Если ты черный, так и останешься таким на всю жизнь. Он тебя черный, а ты его белый и разошлись.
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MU_Fan#1
1612019172
Вопрос к тем, что выше отписались. А вы слышали что точно сказал Ибра Ромелу? Или просто желтой прессы начались?
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DOCTOR PENALTY
1612032370
Эти суки решили поставить Ибру на колено? На это есть два ответа: первый - нетленка министра Лаврова, второй - нетленка Вадима Евсеева!
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Hektor 84
1612048011
Ибра догавкалась!!!
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Красногорск_Фан
1612098384
В Швеции сейчас афроамериканцев (остальное сайт запикивает) больше чем Скандинавов. Причем большинство так называемых афроамериканцев из неблагополучных стран и с опытом огнестела. В общем лучше молчал бы. Хотя понятно с чего идет это напряжение. Знакомые из Швеции пишут что это актуально там сейчас.
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MaxRnD
1612198446
А "просто так прохожему" что грозит ?
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