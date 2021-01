Ибрагимович и Лукаку устроили перепалку во время миланского дерби

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и форвард «Милана» Златан Ибрагимович поругались во время матча 1/4 финала Кубка Италии (1:1, второй тайм).

Футболисты устроили перепалку после фола защитника «Милана» Романьоли на Лукаку. Бельгиец выразил недовольство действиями соперника и вступил в конфликт с Ибрагимовичем. Оба футболиста получили по желтой карточке.

В начале второго тайма Ибрагимович получил второе предупреждение за фол на защитнике «Интера» Александре Коларове и оставил свою команду в меньшинстве.

Zlatan and Lukaku are going at it pic.twitter.com/yMLFI72tiz