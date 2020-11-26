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    Ибрагимович и Лукаку устроили перепалку во время миланского дерби

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и форвард «Милана» Златан Ибрагимович поругались во время матча 1/4 финала Кубка Италии (1:1, второй тайм).

    Футболисты устроили перепалку после фола защитника «Милана» Романьоли на Лукаку. Бельгиец выразил недовольство действиями соперника и вступил в конфликт с Ибрагимовичем. Оба футболиста получили по желтой карточке.

    В начале второго тайма Ибрагимович получил второе предупреждение за фол на защитнике «Интера» Александре Коларове и оставил свою команду в меньшинстве.

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    Источник: твиттер ESPN

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13103

      alarm 17 минут назад

      в этой новости интереснее всего то, что 2 дня назад ибра побрился налысо:
      bombardir.ru/news/620318
      а тут на видео вдруг снова отрастил. э. эээ. произошёл троллинг.

      0
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      Рейтинг: +620

      _MATRIX_ 1 час назад

      Ох и налупцевал бы чёрного Ибра, оказавшись один на один.

      1
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      Рейтинг: +7683

      Hektor 84 > _MATRIX_ 1 час назад

      А чего тогда ваша ибра побежала как крыса хвост поджав?

      0
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      Рейтинг: +7683

      Hektor 84 1 час назад

      Ибрагимовича несет!!! Его провокации до добра не довели.

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