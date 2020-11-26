Ибрагимович и Лукаку устроили перепалку во время миланского дерби

в этой новости интереснее всего то, что 2 дня назад ибра побрился налысо:
bombardir.ru/news/620318
а тут на видео вдруг снова отрастил. э. эээ. произошёл троллинг.
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и форвард «Милана» Златан Ибрагимович поругались во время матча 1/4 финала Кубка Италии (1:1, второй тайм).
Футболисты устроили перепалку после фола защитника «Милана» Романьоли на Лукаку. Бельгиец выразил недовольство действиями соперника и вступил в конфликт с Ибрагимовичем. Оба футболиста получили по желтой карточке.
В начале второго тайма Ибрагимович получил второе предупреждение за фол на защитнике «Интера» Александре Коларове и оставил свою команду в меньшинстве.
Zlatan and Lukaku are going at it pic.twitter.com/yMLFI72tiz— ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021