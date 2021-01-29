Главные новости дня. УЕФА намерен реформировать Лигу чемпионов, Гайч покинул ЦСКА

«Краснодар» может купить лучшего бомбардира чемпионата Турции Бупендза.

Агент: «Семин подозвал Косту: «Давай играть!» А Диего без щитков. Так он не стал игроком «Динамо».

Луческу: «Футбольное образование Кокорина вызывает сомнения».

Кокорин – главное разочарование РПЛ по версии футболистов лиги. Малком и Гайч – в топ-3.

УЕФА намерен реформировать Лигу чемпионов, чтобы не допустить запуск Суперлиги.

Официально: Мусаев перешел из «Зенита» в «Рубин».

«Ростов» объявил о переходе защитника «Енисея» Рукаса.

Семин посетил сбор «Локомотива» в Испании.

Британские депутаты по просьбе Навального потребовали санкций против Абрамовича и Усманова.

Гайч на правах аренды перешел в «Беневенто».