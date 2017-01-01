Гайч на правах аренды перешел в «Беневенто»

Серия А сообщила о трансфере форварда ЦСКА Адольфо Гайча в «Беневенто». Это аренда до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Беневенто» договорился об аренде Гайча до конца сезона с опцией продления на год и необязательным правом выкупа летом 2022-го.