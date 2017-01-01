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    Гайч на правах аренды перешел в «Беневенто»

    Серия А сообщила о трансфере форварда ЦСКА Адольфо Гайча в «Беневенто». Это аренда до конца сезона.

    Ранее сообщалось, что «Беневенто» договорился об аренде Гайча до конца сезона с опцией продления на год и необязательным правом выкупа летом 2022-го.

    • Дебют 21-летнего футболиста за новый клуб может состояться 7 февраля в матче против «Сампдории».
    • «Беневенто» будет полностью платить зарплату Гайчу.
    • В Гайче лично заинтересован главный тренер Филиппо Индзаги.

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    Источник: Серия А

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15052

      vladimir-7 1 час назад

      Отлично, ЦСКА временно снял с себя финансовую и моральную нагрузки.

      2
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      Рейтинг: +1138

      ruded 2 часа назад

      замечательно, может там играть будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11984

      KLIM777 2 часа назад

      ****** этот гайч, скоро шуму из-за одной незначимой пылинки

      0
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