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  • Кокорин – главное разочарование РПЛ по версии футболистов лиги. Малком и Гайч – в топ-3

Кокорин – главное разочарование РПЛ по версии футболистов лиги. Малком и Гайч – в топ-3

29 января 2021, 12:18
12

Бывший нападающий «Спартака», а ныне форвард «Фиорентины» Александр Кокорин признан главным разочарованием РПЛ по анонимному опросу Sports.ru среди футболистов лиги. За игрока проголосовали 20,63% опрошенных.

Второе место занял нападающий «Зенита» Малком (15,87%), третьим стал нападающий ЦСКА Адольфо Гайч (9,52%). На четвертой строчке расположился бывший полузащитник «Спартака» Андре Шюррле (4,76%).

26,98% опрошенных не смогли назвать главное разочарование РПЛ в 2020 году.

  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Фиорентина Кокорин Александр Шюррле Андре Малком Гайч Адольфо
Комментарии (12)
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NewLife
1611914749
Я бы слегка отредактировал: 1) Кокорин 2) Шюррле 3) Гайч 4) Семак Малкома сюда лучше не включать - неумелый скрипач даже на скрипке Страдивари не сможет мурку сыграть.
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vladimir-7
1611916353
Субъективный опрос, какое может быть разочарование в игроках, если они почти не участвовали в играх РПЛ, а если это не так, то в чем разочарование, может быть в том, что их приобрели и они ещё себя не успели показать.
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Давид59
1611918101
Малкоша, конечно, на свои 40 лимонов не наиграл. Но парень кое-что может. Разочарование, конечно есть, но это совсем не случай Гайча и Шюррле.
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fabo95
1611920204
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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вальтер 79
1611920298
главное разочарование рпл это его руководство
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Retiremen_VMF
1611922272
Странные у нас оценки разочарований. Подписание полноценного контракта с командой большой пятерки это разочарование.
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petrucho-spb
1611925432
Бред, то Малкома в символику ставят, то в разочарование. А Гайч это вообще отдельная история.
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derrik2000
1611926442
Нет сейчас ветки, на которой можно выложить ЭТУ НОВОСТЬ. Как говорится, "И снова Широков". ))) "Футбольный арбитр Никита Данченков, избитый бывшим игроком сборной России Романом Широковым, отказался платить адвокатам. Об этом «Рейтингу Букмекеров» сообщил юрист Александр Островский, представлявший интересы потерпевшего в суде. Островский назвал решение Данченкова неразумным. «Никто не говорит ему — пойди продай почку и заплати, но если тебе предлагают в профессиональном объединении… Остался осадочек? Об этом лучше умолчу», — подытожил он." P.S. Не иначе как Данченков читал на Бомбардире мой комментарий к "результативной работе" своих аблакатов. Ничем другим его отказ платить этому мошеннику "аблакату Островскому" я не могу объяснить )))))))))))))
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Garrincha58
1611937351
конечно это Малком купить игрока за такое бабло и дать зарплату 5 лямов и выхлопа полный ноль
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