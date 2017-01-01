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    Кокорин – главное разочарование РПЛ по версии футболистов лиги. Малком и Гайч – в топ-3

    Бывший нападающий «Спартака», а ныне форвард «Фиорентины» Александр Кокорин признан главным разочарованием РПЛ по анонимному опросу Sports.ru среди футболистов лиги. За игрока проголосовали 20,63% опрошенных.

    Второе место занял нападающий «Зенита» Малком (15,87%), третьим стал нападающий ЦСКА Адольфо Гайч (9,52%). На четвертой строчке расположился бывший полузащитник «Спартака» Андре Шюррле (4,76%).

    26,98% опрошенных не смогли назвать главное разочарование РПЛ в 2020 году.

    • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8260

      Литейный4 12 минут назад

      Больше всего стыдно за свиней. Через мазутное сито протёрла столько неликвида, что мама не горюй. Да и сейчас у этих аутсайдеров одни неликвиды. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +18974

      bset 25 минут назад

      Как Кокорина можно называть разочарованием? Взяли бесплатно игрока и без практики продали за неплохие деньги в Италию. Некоторым стоит поучиться.

      0
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      Рейтинг: +1515

      Retiremen_VMF 39 минут назад

      Странные у нас оценки разочарований. Подписание полноценного контракта с командой большой пятерки это разочарование.

      0
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      Рейтинг: +215

      вальтер 79 1 час назад

      главное разочарование рпл это его руководство

      0
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      Рейтинг: +1825

      Евгений Агеев > вальтер 79 57 минут назад

      И судьи....

      1
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      Рейтинг: +11

      fabo95 1 час назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      1
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      Рейтинг: -531

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      Баклажаны проколатые зулусов покупают да прадесов с венделеми по 40 млн евро, а толку нет
      в ЛЧ все опускают кому не лень
      но да не свои грощи не жалко(
      позор пробитому дыроЗЕНИТУ

      0
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      Рейтинг: +4372

      Давид59 1 час назад

      Малкоша, конечно, на свои 40 лимонов не наиграл. Но парень кое-что может. Разочарование, конечно есть, но это совсем не случай Гайча и Шюррле.

      2
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      Рейтинг: +3493

      solodealer 1 час назад

      Рейтинг политиков за последние лет 20 АНОНИМНО не пробовали определять?))

      2
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      Рейтинг: +15045

      vladimir-7 2 часа назад

      Субъективный опрос, какое может быть разочарование в игроках, если
      они почти не участвовали в играх РПЛ, а если это не так, то в чем разочарование, может быть в том, что их приобрели и они ещё себя не
      успели показать.

      2
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      Рейтинг: +7171

      NewLife 2 часа назад

      Я бы слегка отредактировал:
      1) Кокорин
      2) Шюррле
      3) Гайч
      4) Семак
      Малкома сюда лучше не включать - неумелый скрипач даже на скрипке Страдивари не сможет мурку сыграть.

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