Кокорин – главное разочарование РПЛ по версии футболистов лиги. Малком и Гайч – в топ-3

Бывший нападающий «Спартака», а ныне форвард «Фиорентины» Александр Кокорин признан главным разочарованием РПЛ по анонимному опросу Sports.ru среди футболистов лиги. За игрока проголосовали 20,63% опрошенных.

Второе место занял нападающий «Зенита» Малком (15,87%), третьим стал нападающий ЦСКА Адольфо Гайч (9,52%). На четвертой строчке расположился бывший полузащитник «Спартака» Андре Шюррле (4,76%).

26,98% опрошенных не смогли назвать главное разочарование РПЛ в 2020 году.