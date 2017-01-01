Кокорин – главное разочарование РПЛ по версии футболистов лиги. Малком и Гайч – в топ-3

Больше всего стыдно за свиней. Через мазутное сито протёрла столько неликвида, что мама не горюй. Да и сейчас у этих аутсайдеров одни неликвиды. Гыгыгы
Бывший нападающий «Спартака», а ныне форвард «Фиорентины» Александр Кокорин признан главным разочарованием РПЛ по анонимному опросу Sports.ru среди футболистов лиги. За игрока проголосовали 20,63% опрошенных.
Второе место занял нападающий «Зенита» Малком (15,87%), третьим стал нападающий ЦСКА Адольфо Гайч (9,52%). На четвертой строчке расположился бывший полузащитник «Спартака» Андре Шюррле (4,76%).
26,98% опрошенных не смогли назвать главное разочарование РПЛ в 2020 году.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.